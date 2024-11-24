10友邦COP29發言挺台參與 敦促超越政治

聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（COP29）舉行兩週期間，有10個友邦發言挺台參與，並敦促國際社會超越政治。外交部致謝表示，台灣願與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，為全球氣候變遷作出貢獻。

外交部上午發布新聞稿指出，COP29在19日及20日舉行第2階段高階會議，友邦包括帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、瓜地馬拉、貝里斯、聖露西亞及海地等7友邦代表堅定為台執言。

外交部強調，元首峰會3友邦與高階會議7友邦等共計10友邦以執言聲援，以及巴拉圭以書面發表「國家聲明」支持台灣參與國際氣候治理機制表達由衷感謝。

第2階段高階會議期間，帛琉總統惠恕仁（SurangelWhipps Jr.）表示，所有國家都必須是參與氣候解決方案的一分子，台灣在全球氣候行動的努力，以及對「巴黎協定」成果的貢獻應被認可；台灣2300萬人必須被納入解決氣候危機的行列。

聖克里斯多福及尼維斯環境部長克拉克（JoyelleClarke，另譯，柯拉克）指出，當不遺漏任何人時，也必須將中華民國（台灣）的經驗和專業知識納入考量，讓攸關全人類生存的實質內涵（而非某些人），達成沒有排他性的議程。

聖文森及格瑞那丁旅遊、民航、永續發展及文化部長詹姆斯（Carlos James）堅定呼籲，所有國家，特別是台灣等受影響最嚴重的國家，應在談判桌上擁有一席之地。

瓜地馬拉自然資源暨氣候變遷部次長卡斯特亞諾斯（Edwin J.Castellanos）表示，應認可包括台灣政府在內的各個國際夥伴；瓜地馬拉重申為所有人實現永續公正未來的承諾，不會遺漏任何人。

貝里斯永續發展暨氣候變遷部次長威廉斯（KenrickWilliams）指出，排除世界第21大經濟體、擁有豐富專業知識及資源的台灣全面參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），實與UNFCCC序言及「巴黎協定」原則相悖，且削弱實現「巴黎協定」所作的集體努力。貝里斯敦促國際社會超越政治，支持台灣以和平、務實且有意義的方式參與，為實現氣候韌性未來共同願景貢獻心力。

海地飲用水署長愛德華（Guito Edouard）呼籲，海地政府認同COP29主席訴求包容性進程，讓中華民國（台灣）得以像其他國家為「聯合國氣候變化綱要公約」和「巴黎協定」作出貢獻，支持台灣以專業、務實、有貢獻的方式參與第29屆締約方大會及未來相關會議。

外交部表示，對於各國友人大力聲援台灣參與全球環保治理機制表達由衷感謝；政府重申，台灣願意善盡國際社會成員的責任，與友邦及理念相近的國際夥伴密切合作，共同為全球氣候變遷作出正面貢獻。