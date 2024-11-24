基層對黨「恨鐵不成鋼」韓國瑜提陳玉珍為民戰鬥「掉大牙」令人感動

立法院長韓國瑜今天表示，國民黨基層黨員有時對國民黨心生不滿、恨鐵不成鋼，他還是對國民黨充滿信念。韓國瑜舉立委陳玉珍充滿戰鬥意志「已經掉了一顆大牙了」為例，證明三黨不過半的立法院有巨大的挑戰，但藍委仍然奮勇向前，令人感動。

韓國瑜上午與國民黨立法院黨團成員出席在桃園舉行的全代會與130周年黨慶活動。他致詞表示，在基層時常聽到，很多對國民黨的抱怨不滿，這麼多海內外黨代表今天齊聚一堂，在很多不好的情緒與氣氛下，依然到桃園參加國民黨130周年黨慶，代表大家對國民黨都有堅定的信念和一股熱愛。

韓國瑜話鋒一轉表示，國民黨這一屆立委戰鬥意志、奮勇向前的精神，讓大家為之感動，三黨不過半的立法院，的確帶來巨大的挑戰。尤其立委陳玉珍，大家可以看到她已經掉一顆大牙了、立委陳菁徽差點連命都丟掉，這都是在立法院奮戰要付出的巨大代價。

韓國瑜回顧這幾十年走來，一個老婆一個黨，結婚不見得是初戀，加入國民黨百分之百是第一次加入政黨，夫妻在家吵吵鬧鬧、心生不滿，為了孩子、家庭繼續走下去，對國民黨有時心生不滿，充滿抱怨，甚至憤怒的情緒，「恨鐵不成鋼」，大家都希望國民黨愈來愈好，從家庭到政治工作，他們都是這樣的信念。

韓國瑜說，相信廣大的台灣民眾都能感覺到，民進黨執政真的是太差，很多地方要靠國民黨來監督。他的年紀一天天大了，夕陽即將西下，但驀然回首，他還是對中國國民黨充滿信念。他堅信，中國國民黨是維護中華民國的最重要的一股力量；他堅信，中國國民黨的存在，是維護中華文化道統最重要的一股力量；他堅信，中國國民黨強而有力的存在，是保護台澎金馬安全最重要的力量；他更堅信，中國國民黨強大的存在，是保障兩岸和平發展兩岸交流最大的一股力量。

韓國瑜表示，國民黨強而有力的存在是最重要的，大家多多鞭策、鼓勵，但是對執政的民進黨更要加強監督。相信在黨團三長的領導下，大家奮力衝刺，未來立法院的表現會愈來愈好，也會讓國人對國民黨充滿更多信心，讓執政的民進黨各種荒腔走板能匡正，走向更好、不腐敗的執政道路。