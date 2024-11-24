藍修法幫李四川參選解套？ 蘇巧慧：應說明並充分討論

國民黨多位立委推地制法修法，被外界認為是在幫台北副市長李四川參選2026新北市長解套，引發討論。民進黨新北市長熱門人選、立委蘇巧慧認為，新北一直是人口最多，因此不受影響，對各地立委基於縣市需求提案也都尊重，不過應說清內容，並經充分討論，才是全民期待。

國民黨積極搶攻2026，新北市長選舉以台北市副市長李四川呼聲最高，但由於北市人口已跌破250萬人，若李辭職恐少一席副市長。國民黨立委李彥秀等人提出地方制度法修正草案，拿掉人口限制，直轄市無論人口設置三位副市長，若李四川要選新北市長，布局上將更具彈性。

蘇巧慧今上午赴新北板橋放送所參與文化部辦的兒童未來館設計交流分享會，並於接受媒體聯訪時針對地方制度法修法提出相關看法。蘇表示，新北本來人口就最多，所以這個提案並不會影響到新北。