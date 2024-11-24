全代會談兩岸 朱立倫：不容許台獨勢力摧毀中華民國

國民黨全代會暨130周年黨慶今在桃園登場。國民黨主席朱立倫致詞表示，中華民國憲法是中華民國的脊梁，中華民族是根，中華文化是本，國民黨要捍衛根本、守護脊梁，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民國。

朱立倫致詞時表示，1894年11月24日，國父孫中山在檀香山創建興中會，這是國民黨的起源。130年來，國民黨歷經革命，推翻專制，北伐掃蕩軍閥，抗戰保衛國家。面對當前，展望未來，一定要大幅度年輕化，讓更多年輕朋友代表國民黨參選公職、出任黨職，成為未來的骨幹。

他說，國民黨要國際化，連結世界，同時還要穩定兩岸。過去幾年來，國民黨秉持親美友日和陸的重要政策，不但在華府重新開啟駐美代表處，與美國、日本、歐洲、新加坡等重要民主國家建立非常密切的關係。

在兩岸關係上，朱立倫說，國民黨要秉持過去重要的基礎，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，同時根據黨章、黨綱持續進行兩岸交流對話，最重要的要幫大陸台胞、台生、台商具體解決問題，同時能降低兩岸緊張氣氛，扮演區域安定的力量。

朱立倫說，在國民黨當前最辛苦的時候，他們沒有黨產，必須黨務改革，走向志工化、輕量化、內造化，在黨務改革過程當中的陣痛，他必須承擔，大家一起邁向未來，唯有這樣，國民黨才能可長可久。只有團結才能面對民進黨政治、黨部、網軍，甚至司法的追殺，才能一次次打贏選戰，克服困難。

朱立倫說，在立法院長韓國瑜與立院黨團共同努力下，推動福國利民的法案和預算。國會必須改革，陽光重新照入國會，必須要結合地方，對於25年來沒有修正的財劃法，一定要做大幅度的修正，還給地方自治的精神，還給各縣市公道。

同時，朱立倫說，國民黨團堅持守住原住民禁伐補償、提高公糧補助、增加健保點值。在國會還要持續推動核電延役，讓台灣的能源政策走上正確的路，確保用電無虞。國民黨反對廢除死刑，要維護社會公平正義，對於基層的勞工、公務員，一定要修法，確保他們避免被霸凌、被傷害。

朱立倫說，過去130年來，歷經各階段最後創建中華民國。創建中華民國的就是中國國民黨，守護中華民國是他們共同的責任，「中華民國憲法是中華民國的脊梁，中華民族是我們的根，中華文化是我們的本，我們要捍衛根本、守護脊梁，絕不容許台獨勢力傷害、摧毀中華民國。」

朱立倫說，民主自由是國民黨共同的信念，國民黨會跟全世界自由民主國家站在一起，守護民主自由。同時要深化台灣民主，不容許綠色霸權、不容許民主獨裁，共同守護台灣最重要的民主自由法治與人權。

朱立倫說，國民黨堅持以民為本，中央立法院黨團，以及各縣市政府，全力解決民怨、克服低薪、高房價、少子化、高齡化等困難，必須永遠跟民眾站在一起，發展台灣的民生經濟，讓人民能夠過好日子。