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盧秀燕現身全代會心繫12強棒球賽 喊中華隊一定拿冠軍

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等出席國民黨全代會。記者鄭媁／攝影
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等出席國民黨全代會。記者鄭媁／攝影

中華隊今晚將與日本隊爭奪世界12強棒球賽冠軍頭銜。國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕上午出席國民黨全代會暨130周年黨慶時仍心繫球賽，兩人皆表示，今天一定要看球賽，希望中華隊拿冠軍。

國民黨全代會暨130周年黨慶在桃園會展中心登場。藍營執政縣市長皆齊聚一堂，僅連江縣長王忠銘、無黨籍苗栗縣長鍾東錦未到場。

盧秀燕身著中華隊服出席全代會前受訪表示，今天日子很重要，第一個重要是祝國民黨生日快樂，所以她都專程從台中來參加黨慶活動，第二個重要是今晚世界12強棒球賽金牌戰，中華隊要拿冠軍。

朱立倫說，還好冠軍賽是晚上，他今天一定會看球賽，白天吃國民黨嘉年華會的點心，晚上拉麵、飯糰、日本料理統統都要吃。

朱立倫今天表示，今天國民黨的黨慶是充滿歡樂嘉年華的團結大會，他們參照很多民主國家，包括美國、澳洲、歐洲等民主政黨，全代會都是類似這樣的嘉年華會，讓黨員、黨代表共聚一堂，歡樂團結在一起，共同慶賀建黨130周年。

朱立倫說，國民黨從1894年11月24日創黨，今天正好是11月24日，今天很有意義，希望大家共同團結面對未來所有挑戰，為中華民國打拚，攜手共創陽光台灣。

國民黨 日本料理 朱立倫

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