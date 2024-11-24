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黃復興裁併案送中全會 國民黨聲稱黃復興幹部留任逾9成

聯合報／ 記者王寓中／台北即時報導
國民黨今天上午舉行全代會暨黨慶大會，會後並將召開中央委員會全體會議。記者王寓中攝影
國民黨今天上午舉行全代會暨黨慶大會，會後並將召開中央委員會全體會議。記者王寓中攝影

國民黨主席朱立倫今年4月推動黨務組織改造，裁併黃復興黨部，黨內高度關注。黃復興組改案送今天的中央委員會全體會議討論議決，黨中央在全代會的黨務報告中指出，組改半年多來成效卓著，原黃復興幹部秉持為黨奉獻精神，留任率達9成3，使各縣市黨部得以更充實的人力，強化基層服務和經營。

國民黨第21屆中央委員會全體會議將在今天中午舉行，議決 「中國國民黨中央委員會組織規程」部分條文修正案，包括調整中央黨部組織為7大部門，增設「數位黨部」，整合黨青年業務，以數位方式強化青年工作。另外增設組發會退伍軍人部，精簡二級部門。

國民黨秘書長黃健庭在上午舉行的全代會中提出黨務工作報告，報告中指出，國民黨作為重新再造的新時代政黨，必須與時俱進，中常會通過修正中央委員會組織規程，將黃復興黨部整合至各縣市黨部，並成立退伍軍人工作委員會，另在組發會增設退伍軍人部,處理退伍軍人組織運作。

黨中央報告中指出，黃復興和縣市黨部整合為一，優勢互補、擴大基層黨部的能量，使黨的組織一元化，更能精實有效地提升戰力。

黨中央聲稱，組改實施半年多來成效卓著，原黃復興幹部均秉持為黨奉獻的精神，留任率達9成3，使各縣市黨部得以更充實的人力，強化基層服務和經營。退伍軍人工作委員會致力於吸收青壯退伍軍人入黨，也逐步展現成果。

國民黨 退伍軍人工作委員會 黃復興黨部

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