日本參議員團訪台 外交部：以實際行動展現對台支持

日本參議院議員北村經夫、堀井巖及平山佐知子24日至26日組團訪台，外交部今天表示，3位參議員再度訪台，以實際行動展現對台灣的友好與支持，訪台期間將拜會外交部長林佳龍、國安會及立法院。

外交部上午發布新聞稿指出，北村經夫等3位參議員多年來熱心推動台日國會及地方交流，5月20日曾隨「日華議員懇談會」祝賀團來台出席台灣第16任總統暨副總統就職典禮，這次再度訪台以實際行動展現日本參議院對台灣的友好與支持。

外交部說明，訪團在台期間將拜會外交部長林佳龍、國家安全會議及立法院等，就促進台日國會交流及區域情勢等議題交換意見。

外交部說，台日交流頻繁密切，雙方互為共享自由、民主、法治及人權等普世價值的重要夥伴。日本參議院議員此次組團訪台，彰顯台日間的堅實友誼，並有助進一步深化雙方在各領域的實質合作關係。