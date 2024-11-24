波波醫生爭議 吳欣岱2理由反對：這不是特權什麼是特權？

波波醫生爭議，台灣基層牙醫師協會、本土小牙醫聯盟等團體今天舉辦「反密醫、反特權、反對24億億偏鄉計畫」大遊行，心臟血管外科醫生、台灣基進北市黨部主委吳欣岱今天在臉書表示，對於波波醫生「這不是學歷歧視，是歧視特權。」

吳欣岱說，她只問一個問題，為什麼政府要花這麼多資源，滿足一群當不成醫生就找媽媽來吵的人？如果這不是特權，什麼才是特權？

吳說，有人說是因為偏鄉缺醫生，所以要花24億增加訓練名額，讓這些沒辦法實習的人可以趕快實習，到偏鄉服務。

吳欣岱認為，偏鄉缺醫生，政府要做的應該是增加合格牙醫師前往偏鄉服務的誘因，而不是大開實習的大門，讓風險流入整個環境。她自從開始講波波醫學生議題之後，無論是臉書或是服務處，都有人打來抗議。但是這些人細問之下，除了不敢暴露真實身份，更無法回答最關鍵的問題：「是不是台灣考不上醫學系，所以去波蘭拿學歷？」「你們當初拿學歷的時候，是不是早就知道一年實習名額這麼少？」

吳欣岱說，「如果是，那你們是在吵什麼？」有些人覺得出來反對的人，是因為醫師的利益被排擠。說真的，跟她一樣中生代的醫師（還不是牙醫師），根本跟這個沒有關係。甚至，她認識優秀的本土醫師牙醫師，也已經足夠所有親朋好友轉介，不怕遇到靠特權拿到執照的人。

吳欣岱說，她出來反對只是因為兩點，第一，這不只對還沒畢業或剛要畢業的醫學生不公平，而是對所有有志考取醫學系、牙醫系，卻沒有爸爸媽媽、沒有資源管道出國唸的學生不公平。

第二，一下子用落日條款或偏鄉計畫，無論什麼方法，把不成比例的波波醫學生放入實習醫療市場，對病人安全的影響未可知。

吳也舉例，每年都會有駕照考試，你能想像如果今年路上剛考到駕照的人多了三倍，交通事故會增加多少？這些風險沒有人會統計，但所有人一起承擔。制度性的討論現在已經變為各說各話，因為政府從沒有實際數據統計出來給有關單位參考。但她從個人的生命經驗出發，如果政府真為特權開後門，會讓很多人失望。