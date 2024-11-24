蔡英文哈利法克斯演說 宣布論壇明年首次在台舉行

前總統蔡英文今天在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分發表演說，感謝國際社會中呼籲台海和平穩定的國家及友人，也宣布明年2月論壇在台北舉行。

哈利法克斯國際安全論壇早在2021年初宣布，時任的蔡英文總統獲頒「馬侃公共服務領袖獎」，當時蔡英文因為總統身分與疫情影響未能親自出席。該論壇本月22至24日在加拿大哈利法克斯舉行，國際政要領袖齊聚。

美國共和黨籍聯邦參議員馬侃是國際捍衛自由民主的象徵性人物，他於2018年辭世，馬侃的兒子飛行員傑克．馬侃介紹蔡英文出場時，全場政要與參加者起立鼓掌。

蔡英文演說時表示，我們正處在歷史上最重要的時刻之一。在此時，民主國家以及以規則為基礎的國際秩序正面臨前所未有的挑戰，其中一項挑戰便是如何適應迅速變化的全球局勢。

蔡英文表示，現在正是所謂的「超級選舉年」，全球72個國家將投票選出他們的領袖。台灣也在面臨軍事威脅、資訊操控與認知作戰之際，於年初完成選舉，美國也剛經歷競爭激烈的大選。

蔡英文表示，這些選舉使政府和議會組成有所變動，這意味著民主國家將面臨更多的不確定性與挑戰，而這需要領導者的智慧，以及時間和努力來調適。

蔡英文表示，威權政權憑藉其非民主特質保持一貫性。隨著這些政權變得更強大、更自信，他們甚至在追求自身利益時相互勾結，影響民主國家的內政。現在的全球環境，對外，民主國家必須應對威權政權日益咄咄逼人的態度；對內還面臨通膨、失業和經濟下滑等挑戰。由於內政問題讓民主國家自顧不暇，也讓民主國家之間的合作更加困難，但此時民主國家集體合作比以往任何時候都更為重要。

蔡英文表示，隨國內政治變化及經濟壓力加劇，一些民主國家可能會重新考慮立場，或者變得更願意妥協。但威權主義的侵略不應被縱容，要遏制威權主義者威脅安全和民主生活方式，必須立基於一個強大的民主陣線，她希望今天在哈利法克斯的討論能夠促進以更為團結和有效的方式捍衛全球民主。

蔡英文以烏俄戰爭為例指出，烏克蘭的情況是所有民主國家的警鐘，建立強大的國防以抵禦威權壓迫不僅至關重要，且迫在眉睫，因此民主國家必須在各個領域加強自身的防衛能力。

蔡英文也說明台灣對於國防投資達到歷史高峰，她也指出，威權政權的侵略行為並不限於軍事行動。在這個科技高度發達的時代，每一個民主國家都必須應處「外國假訊息操控」及認知作戰的威脅。

蔡英文感謝國際社會對台海和平繁榮的貢獻，從七大工業國集團（G7）到歐盟（EU）在各項重要集會發表的聲明，國際民主陣營廣泛支持台海和平，這也是國際和平與繁榮不可或缺的。

蔡英文表示，各界團結對台灣安全與民主非常重要，另外包括加拿大在內的主要國家於台海行使自由航行權利，不僅特別對台灣的安全，對國際自由貿易也非常重要，感謝世界夥伴長期關注區域形勢並攜手合作。

她說，過去半世紀台灣持續面臨鄰近共產極權挑戰，但各項挑釁與改變的資訊環境讓台灣社會更堅韌與務實；當台灣持續努力強化防衛時，與涉事各方合作尋找解決異見的方法也同樣重要，希望能夠找到長期穩定的機制。