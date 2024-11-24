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韓國瑜首度以國會議長出席全代會：民主不能斬盡天下不平

聯合報／ 記者王寓中鄭媁／台北即時報導
立法院長韓國瑜首度以國會議長的身份出席國民黨全代會。圖／聯合報系資料照
立法院長韓國瑜首度以國會議長的身份出席國民黨全代會。圖／聯合報系資料照

立法院韓國瑜今天首度以國會議長身分出席國民黨全代會暨130周年黨慶大會，並提出展現「韓風」特色的立法工作報告。韓國瑜在報告中指出，他深知民主制度並不能斬盡天下不平，但它讓所有立委得以在一個神聖的殿堂裡傳達民意、各抒己志，並讓整個國家有機會為2300萬人民路見不平、謀取太平。

韓國瑜在全代會工作報告中表示，本屆立院是三黨不過半，113位立法委員將近一半屬於新兵立委，雖然大家理念不同、立場迥異，卻也都是代表著中華民國在台澎金馬的2300萬人民而負笈擔簦。

韓表示，回想30多年前，他第一次當選立法委員，每天躊躇滿志、磨刀霍霍，總想要在行政部門面前拔刀斬盡不平事；轉眼30多年後，他第一次擔任立法院長，看著委員跟官員們的針尖麥芒、你來我往，他深知民主制度並不能斬盡天下不平，但它讓我們得以在這樣一個神聖的殿堂裡傳達民意、各抒己志，並讓整個國家有機會為2300萬人民路見不平、謀取太平，所以在過去這一段時間，無論過程種種衝突、磨合、努力,都在在展現了民主的不易與可貴。

韓國瑜表示，本屆國會發生很多議事上的對抗紛擾，這些對抗紛擾均考驗著我國民主的內化與進化，民主能否經過理性思辨而更上層樓，需要朝野共同的努力。再者，民主立基於溝通之上，朝野各方應盡力異中求同，找到殊途同歸的上上之策，如最終仍無法化解歧見，只能秉持少數應服從多數的原則訴諸表決。畢竟，立法院是一個數人頭不是比拳頭的民意殿堂。

韓國瑜表示，立法院第2會期將有「114 年度中央政府總預算案」、「前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」及「113 年度中央政府總預算追加預算案」等多項預算案、財政收支劃分法、考試院、司法院及 NCC 委員、公平會委員等人事同意權案等重要議題，他將繼續本著尊重各山頭、包容諸海面的態度來面對紛擾爭議，促進國會在和諧有序的交流中，通過各項福國利民的議題法案，讓國家繁榮發展，兩岸和平互利，跟上國際的腳步，符合人民的期望。

立法院 韓國瑜

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