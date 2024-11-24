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國民黨全代會首度併黨慶營造嘉年華 黨代表反成配角

聯合報／ 記者王寓中鄭媁／台北即時報導
國民黨今天移師桃園市舉行全代會黨慶大會，黨主席朱立倫一早到達會場逛攤位。記者王寓中／攝影
國民黨今天移師桃園市舉行全代會黨慶大會，黨主席朱立倫一早到達會場逛攤位。記者王寓中／攝影

國民黨今天在桃園會展中心舉行第21屆第4次全國代表大會，全代會首度併130周年黨慶大會，會場由各縣市黨部擺攤，宛如園遊會，企圖仿效美國民主黨、共和黨全國代表大會的嘉出華會氣氛，號稱黨最高權力機構、近2000位全國黨代表出席反成了大會的配角。

今年全代會沒有任何黨章修正、政治任務或黨改等重大議案，重點全放在黨慶，之前議程公布後讓黨代表傻眼，質疑130年的國民黨，全代會竟連黨代表發言都不給，黨代表從各地回台，到桃園開會，連說話都不能說，全代會變成同樂會和園遊會了嗎？

根據公布的議程，大會全程2小時35分，重頭戲是第二階段的黨慶嘉年華，時間90分鐘，黨主席朱立倫的致詞談話也安排在這個階段，而不是第一階段的全代會開會前，也因如此，第一階段的全代會沒有開幕典禮，只有「開會典禮」。

重頭戲的全代會，包括黨務報告與立法院黨團工作報告、通過中央評議委員（含中評委主席團主席）聘任及追認案、追認通過黨112年度決算書表案，以及處理大會出席人一般提案及臨時動議，4項議程都採書面報告，全程只有25分鐘。

黨代表一般提案只唸案由，沒有發言，沒有討論，臨時提案也只受理交研議，不做討論，中常委孫健萍之前的中常會上當面質疑朱立倫，國民黨創下罕見的民主先例，議程安排如同沒收黨代表會議。

不僅如此，全代會一度不開放媒體採訪，再創不可思議紀錄，在黨內強烈質疑違背透明化，堂堂130年歷史的政黨開全代會是閉門會議嗎？見不得光嗎？且現場有近2千位黨代表，一人一機現場直播有誰可以阻擋，如何關得了門？最後黨中央才從善如流，開放採訪。

國民黨23日發布新聞稿，強調此次會議代表國民黨大步走向年輕化、國際化。黨慶活動融入國民黨青年到美國、澳洲、新加坡的參訪經驗，引進先進民主國家展會元素，力求從視覺、內容、活動體驗，全方面展現130年老店年輕化、國際化的深度改革成果。

國民黨指出，本次黨慶活動由4個部分組成，分別是「經典回顧」、「縣市團結攜手展望」、「打擊弊端行使正義」、「攜手對話世代共創」。4個環節是希望透過連結130年前國父孫中山先生創立「興中會」的歷史瞬間，到這三年多在朱立倫的帶領下，國民黨擴大地方執政版圖到15縣市、贏回國會最大黨、打造最有戰力和國際化的青年戰隊。

國民黨 朱立倫 美國

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