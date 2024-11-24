君悅分手周年／民眾黨戰狼派式微 2026藍白合空間增加

藍白合君悅會談破局一周年，時任國民黨2024總統及立委競選平台總發言人的凌濤表示，民眾黨內戰狼派正在式微，民眾黨可能會走出2024年破局的窘境，進一步跟國民黨合作。時任柯文哲競總發言人的陳智菡表示，當時若沒堅持公平民調，年輕人也會失望離開，最後藍白還是會分裂，現在並不後悔當初的選擇。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，回顧藍白合破局一周年，可說是「感慨萬千」。事實證明，賴清德只有拿到40％的選票，藍白只要捐棄成見，合作雙贏，就可以聯合執政，就不會有現在賴清德政府「新兩國論」將台灣帶向戰爭邊緣，官員腐化濫權的情況，柯文哲更不會身陷囹圄。

蕭旭岑強調，前事不忘，後事之師。未來「藍白合」仍是在野黨唯一應走的路，才能避免少數政府強推台獨路線，違反台灣人利益的情況。他具體建議，國民黨中央應主動與民眾黨開始協商，甚至應思考2003年「國親合作」的政黨聯盟模式，提前展開包括縣市長與立委、總統合作的架構，展現今年總統大選六成「反對民進黨繼續執政」的民意，如此才符合台灣人期待。

凌濤表示，藍白合一周年，民眾黨的感受應該比國民黨更深，黨主席柯文哲被羈押，民眾黨一定會想，如果當時君悅有成的話，事情就不會演變至今，而他覺得柯文哲受到「母姐會」影響太大了，柯文哲是有想合的，可是時任柯陣營的總幹事黃珊珊在柯耳邊講了五次，講什麼他們不可考，黃珊珊要自己出來講說。

凌濤說，民眾黨要想清楚一件事情，今天羈押柯文哲的是執政黨，民眾黨應該站在在野的角度，高度的檢驗執政黨；民眾黨立委也要想得非常清楚，一路從憲法訴訟法到財政收支劃分法的修法，如果有人還成為破口或是內鬼的話，基本上就是繼續破壞藍白力量，民眾都在看。

至於君悅會談破局，是否替2026藍白合作落下陰影？凌濤說，民眾黨內的權力結構正在重組，過去主張藍白分裂的母姐會跟戰狼派目前看起來已經失勢，民眾黨立院黨團總召黃國昌或是前立委陳琬惠、蔡壁如曾在地方打仗，因此會比較傾向藍白的合作。

凌濤呼籲，如果藍白再不合作的話，2026年就會讓民進黨撿到便宜，所以當民眾黨內權力結構統整之後，民眾黨可能會走出2024年藍白合破局的窘境，進一步跟國民黨合作，而這也比較符合民眾對於在野的想像。另有一位國民黨內人士表示，藍白在國會保持合作，2026地方大選上也就會比較有彈性，但經歷過君悅破局，他也希望國民黨不要太過於「一廂情願」。

不過，陳智菡表示，人生沒有回頭路，並不後悔當初的選擇，因為當時情況下，如果沒有堅持公平的民調，即便藍白合，年輕人也會失望離開，最後藍白還是會分裂，現在回頭看，當時承受住壓力，堅持走第三勢力的路，並不後悔當初的選擇。

陳智菡說，當初立委選舉，國民黨很多人尋求柯文哲支持，選後卻找議題做文章，從此可以看出，如果以利結合，不僅無法得到核心支持者信賴，可能選後還會被背叛，因此，藍白若要在選舉合作，必須要有讓大家心服口服的前提下，而不是為了合作而合作。