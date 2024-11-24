君悅分手周年／「藍白合」成爛尾劇 柯文哲自承曾懊悔

2024總統大選藍白一路談合作最後在君悅飯店上演分手擂台，自此分道揚鑣，各走各的路，走向藍白在野、綠繼續執政的終局 ; 國民黨和民眾黨在國會聯手制衡民進黨，但藍白合作推動的國會改革法案，也被掌握執政優勢的民進黨以釋憲手段幾乎全部推翻，民進黨連續第三任執政掌握權力與資源，藍白即使合作抗衡，力量也顯得薄弱。

君悅會談滿一周年，回顧國民黨與民眾黨去年為了2024總統大選「藍白合不合」不斷拉鋸的過程，從「藍白合」會前會、「柯侯朱」夜會，到前總統馬英九親自出馬見證兩黨簽下「藍白六點協議」，再到君悅的開撕大會，可說是高潮迭起，懸疑性和張力十足，結局更令人錯愕，堪稱2024最精采、卻也最爛尾的政治連續劇。

知情人士還原，當時有與藍白都有交情的重量級大老不斷居中穿梭，儘管黨內主戰派黃珊珊等人抬頭，極力反對藍白合，但柯文哲最後一刻仍覺得該藍白合，因此才會在最後整合關鍵時刻，先到鴻海集團創辦人郭台銘家，之後三方在君悅飯店會談，未料最後卻成了分手擂台，眾人跌破眼鏡。

藍白皆知2024在野力量分散不會贏，因此必須合作，侯柯兩人為了誰正誰副僵持不下，最後在馬英九出面促成柯侯比民調的共識，藍白共組聯合政府，馬英九、柯文哲、侯友宜、朱立倫四人還拿著藍白協議合照，宣稱締造台灣政黨史上新紀錄，藍白共識將由民調統計專家檢視評估外部和兩黨內參民調結果決定柯侯配或侯柯配。

未料，最後柯文哲稱自己「被突襲」，推翻了協議。據了解，當初向馬英九提議促成藍白簽下六點協議的行政院前院長劉兆玄事後也感嘆，他也沒想到柯文哲自己簽下協議，竟然會不認帳。

藍白合最後一線生機就在君悅會談，原本執意參選的鴻海創辦人郭台銘希望促成「藍白合」讓柯文哲、侯友宜搭配參選，他也順勢退場有風光下台階。但郭台銘和柯文哲要求侯友宜到君悅25樓「2538房」密談，侯友宜拒絕，堅持公開談、藍白合作不應密室協商。

侯友宜最後使出撒手鐧，詢問柯文哲能否公布柯傳給他的簡訊內容，柯當眾點頭，簡訊內容提到，希望郭柯侯3人可以一起見面，要找公開的地點，「如果credit要給郭董，約郭家也可以，郭董需要一個理由退選。」

侯友宜唸出簡訊，郭柯尷尬不已，兩人臉色一陣紅一陣白。郭先離場，柯緩了一陣子後說 : 「雖然我同意，但把私人簡訊拿出來唸，這是名嘴和側翼在做的事，不是總統要做的事。」侯反駁「這不能這樣說，我是經過你的同意才唸，你也可以不同意啊」，雙方砲火相向，場面火爆，協商宣告破局。

藍白從協商合作到破局翻臉，過程中，扮演見證人的馬英九、朱立倫和侯友宜都對柯文哲的多變風格印象深刻，更可說是點滴在心頭，藍營人士為柯文哲下了註解 : 「不到最後關頭，柯文哲的承諾可能都不算數。」

據了解，君悅會談後，柯身邊居間穿線的人都大嘆，柯文哲思考太單純、講話太直白，不該傳那份簡訊留下紀錄。而總統大選結束後，曾撮合藍白合的藍營人士遇到柯文哲詢問近況，柯文哲感慨說到「在面壁思過，思考事情怎麼會變成這樣？」，此句話也讓該藍營人士解讀，柯文哲有些後悔。

最近柯文哲遭司法調查被羈押禁見，身邊友人不勝唏噓感嘆 : 「當初有藍白合，柯文哲今天就是最有話題的副手，而不是走到被司法調查的地步」。