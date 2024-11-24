君悅分手周年／藍黨務人士憶侯友宜讀柯文哲簡訊不得已

2024總統大選中，「藍白合」一直是當時熱門話題，去年藍白「君悅會」至今已滿一周年，該場會面也正式宣告藍白分手。侯友宜當時唸出民眾黨主席柯文哲的簡訊，國民黨黨務人士回憶，若非柯當場展開攻擊，侯是不會唸出簡訊的。

去年11月23日藍白君悅會鬧得沸沸揚揚，當日上午柯文哲前往鴻海創辦人郭台銘的住處，邀請侯友宜與會。侯友宜當日一早已到馬英九基金會，侯陣營表示，要會面可以在馬英九辦公室會面，隨時等候。因雙方僵持，柯文哲方面邀請郭台銘、侯友宜於君悅飯店公開會面。

根據侯友宜陣營幕僚回憶，當時並未預料郭台銘、柯文哲欲將侯友宜等人帶進君悅小房間協商。該幕僚說他與其他核心幕僚到場後，原先以為是先看場地，結果柯陣營幕僚將一行人帶上樓到一個小房間前，並遞給他們房卡，稱他們要休息、要吃喝都在裡面，房間已包到隔天；至於協商房間則是另一間，即已被披露的「2538號房」。

該幕僚當時明確向柯陣營表示不會進去小房間，堅持開大門走大路，要公開透明的會面，「這是我們的底線」。他也說，當時前總統馬英九身為前元首，在基金會中空下3個多小時等柯文哲來，柯卻不回應，其實也很不尊重。

不久後，侯友宜、國民黨主席朱立倫、馬英九抵達君悅飯店，逕自前往會場。馬英九、朱立倫與侯友宜入座後，柯文哲、郭台銘仍在君悅樓上房間，久久不下樓，故柯郭即便現身後，雙方氛圍仍然很僵。

當時侯友宜將柯文哲傳給他的簡訊，一一讀出來，柯的表情愈來愈難看，因柯在簡訊中提到「找個理由讓郭台銘退選」，讓一旁的郭台銘亦顯尷尬。據黨務人士回憶，侯友宜等人在馬英九基金會時，已經討論、綜整過所有資訊，「若我們到達後，大家願意談，我們不會把這些資訊揭露。」

黨務人士說，柯文哲在現場不停抓頭，表示他很焦慮，顯示如果沒有核心幕僚黃珊珊在旁咬耳朵、郭台銘壓制柯等因素，柯很有可能如當時接受六點協議一樣而接受，但因有郭黃在，柯才會對侯展開攻擊。侯友宜也才會把手上的資料公布出來，沒有柯文哲的觸發，侯是不會唸簡訊的，將更多資訊公諸於眾。以當下局面來看，無法預料破局後，畫面會變得多尷尬。現場的國民黨團隊是隨機應變。

曾擔任郭台銘選務幕僚的人士談及藍白君悅會仍不滿，大罵「從一開始國民黨在總統大選這一局就沒有要贏，從去年5月到11月藍白合破局，國民黨在跟所有藍營選民演戲，明明沒有要合卻裝作要合。」

當時藍白合以民調決定總統組合，引發大批民眾黨支持者不滿，不僅柯文哲妻子陳佩琪不贊同，柯媽媽更強調「兒子很委屈，如果要當副的，就不要選了」。柯文哲當時與黨內幹部開會也忍不住哽咽落淚，為了取得共識及突破僵局才有了去年的經典會談。

柯文哲因為持續被身邊女性勸說絕對不能當副的，提出邀約的同時也更堅定自己的立場，據悉，當天除了台上三方各自幕僚團隊陪同外，柯文哲競選辦公室更排出大批工作人員到場做直播、拍照、錄影等工作，有別於國民黨並未另外派人直播、錄影，顯得聲勢浩大，且時任柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊更是積極地來回穿梭台上台下、傳遞小紙條。