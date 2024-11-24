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洪申翰曾為1事與台北市府激烈交戰 環保局長發聲了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局長徐世勲說，希望洪申翰上任後，更有效地解決資收個體戶的勞動條件、勞動環境，甚至關注清潔隊員的權益。本報資料照片
台北市環保局長徐世勲說，希望洪申翰上任後，更有效地解決資收個體戶的勞動條件、勞動環境，甚至關注清潔隊員的權益。本報資料照片

民進黨立委洪申翰10月拿拾荒者列冊議題，頻槓台北市政府，雙隔空激烈交戰，如今他將接任勞動部長。台北市政府環保局長徐世勲盼洪申翰解決資收個體戶的勞動條件、勞動環境。台北市議員認為，若洪申翰繼續找國民黨籍的台北市長蔣萬安秋後算帳，格局就太小。

洪申翰先前頻槓蔣萬安，主責局處的徐世勲更多次隔空反擊。徐世勲說，一直以來，清潔隊努力協助資收個體戶清潔環境，避免髒亂引起民眾困擾，卻被洪申翰作為攻擊蔣市長的話語，製造清潔隊員與拾荒者對立關係；希望洪部長上任後，更有效地解決資收個體戶的勞動條件、勞動環境，甚至關注清潔隊員的權益。

國民黨議員秦慧珠說，洪申翰的拾荒者列冊議題不是精準打法，而且有點亂扣帽子，其他民進黨北市議員、北市立委王世堅等人都沒去附和，「這次他沒打贏，未來不能幫他勞動部長加分，反而減分」。洪申翰上任部長後，若繼續找蔣萬安秋後算帳，格局就太小。

秦慧珠說，洪申翰的人事任命，「簡直是民進黨給大家開玩笑」，洪申翰是環保團體出身，不懂勞動權益，完全大外行；再者是勞動部霸凌案，洪申翰雖稱早接獲爆料、向民進黨高層反映，卻顯然毫無作為，恐是共犯結構之一，「他是有過，又不是有功人員，升他幹嘛？」更預期部長位置做不久，勢必會被國民黨立委質疑。

民進黨議員簡舒培表示，洪申翰出身民間團體，長期關心環境、勞動權益，理想性非常高；洪申翰臨危受命不簡單，「對他有很高期待」，也相信洪申翰會把過去在社團堅持理念帶到勞動部。

簡舒培說，現在勞動部霸凌案有很多地方需要積極改進，希望新部長帶來新的氣象，尤其該案行政調查引起撻伐，希望洪申翰上任能夠積極重啟調查，更重要的是，讓該負責任的人負起相關責任。

另外，簡舒培指出，洪申翰當時監督環保局資收個體戶的事情，是洪申翰認為中央有相關補助辦法，地方在落實時出現問題，而且應該是有人跟洪申翰陳情，這與洪申翰接任勞動部長一事並不會有衝突。

勞動部 洪申翰

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