不滿被罵冷血 李正皓嗆黃國昌「文盲嗎」、不忘偷酸柯文哲

勞動部職場霸凌案，勞動部長何佩珊請辭獲准，將由民進黨不分區立委洪申翰轉任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川將遞補立委。由於民進黨發言人吳崢、親綠名嘴李正皓等在社群恭喜王義川，民眾黨砲轟「冷血」、喪事辦成喜事？

李正皓在臉書反擊，他表示，民眾黨不只是爛黨，還是文盲抹黑黨。他說，他的文章寫的清清楚楚明明白白：「阿川，真的很想跟你大聲說恭喜，搶救王義川最後一哩路終於走完了。但這次你的遞補，其實是一個悲劇所造成的連動結果⋯⋯也因此，恭喜我就不說了，我跟你說加油！」

李正皓問「恭喜我不就不說了」這幾個字，民眾黨看不懂嗎？文盲嗎？並點名黃國昌、陳智菡、吳怡萱「你是文盲嗎？」還刻意酸爆民眾黨黨主席柯文哲，稱「柯文哲，你在土城我就不問你了」。