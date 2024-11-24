【專家之眼】政黨該堅持理念或追逐選票？

理論上，為了健全民主政治，台灣需要強有力的在野黨，讓有權者不那麼快腐化，並能隨時取而代之。但遺憾的是，執政黨以轉型正義為名的追殺，導致現今在野黨成了鬆散組織，整天為錢煩惱。人民對此多數袖手旁觀，不曉得在野黨弱化，也會損及他們權利。這是多種因素作用結果，當前在野菁英只能概括承受。但人民只要稍加了解民主思想，就會希望在野力量能奮鬥團結、向外爭取人心，若只是扯後腿、搞內耗，就不是台灣政黨政治之福了。

從立黨深埋的理念基因，與李登輝執政時期逐步發展出來的藍營兩岸論述，既是台灣的，也是中國的，能尊嚴的維持兩岸和平，所以連蔡英文上台時，也說要維持現狀，遺憾的是，蔡在論述上搞借殼上市把戲，逐步改國號到中華民國台灣說法，無法擺平中共，兩岸逐漸多事，到其執政末尾，丟了多個邦交國、宣布義務役期延長，和平尊嚴現狀到了難以為繼地步。如今賴清德執政，國名雖然重拾中華民國，但對國史隨意裁切取捨，用法又和中國概念對立起來，混淆視聽，台人恐怕更不理解藍對中華民國主張。當前在野黨面臨困境，重點不在藍變了多少，而是環境與人心變了。

這個局面，大家看得清楚。問題是在野黨如何重新獲得民意支持。過去被稱為黨外的民進黨長期在野時，有選舉與街頭路線之爭，兩者分進合擊，目的都是為了多爭取人心，擴大反對勢力地盤。時間快轉到現在，藍營的爭議卻似乎只在內部爭論擦亮理念還是追逐選票重要？一部分人認為，沒有執政權，課綱改不過來，為了重返執政，維持立場之外，論述上要有些彈性；另部分人則以論述為主，希望在野黨重提初心，不要忘記中國人認同、也應該要提九二共識。相關主張在當前社會其實有很多可以討論之處，但僅以事實出發，後者似乎有些問題。

最近國民黨朱立倫主席除了經營對美工作外，兩次關於兩岸談話，亦維持藍營基本立場。上月國慶升旗時，朱強調，從過去國民黨執政時所堅持的，不管是遵循中華民國憲法、兩岸人民關係條例，九二共識一中各表、反對台獨等立場，以此開展兩岸對話交流，都是重要基礎。

本月他又說，中華民族的脊梁是中華民國憲法。中華民國的根就是中華民族，中華民國的本就是中華文化。並直指國際環境不支持台獨、台獨是想摧毀中華民國、違反中華民國憲法，甚至要推動台灣民族論。同時，在文化上搞文化台獨、去中化，在國內製造嚴重對立，傷害民眾情感，更造成兩岸的嚴重對立。朱並重申，我們不但是中華民族的一份子，更是中華文化的推動者跟傳承者。

而另一位向外試圖打開局面者，是稱自己已退休的前立法院長王金平，最近從不同面向，努力為兩岸找出路。他成立跨黨派智庫，表示動機單純，跟政治一點關聯都沒有，要致力於國內和諧跟兩岸和平。重點在他回答「九二共識」對兩岸關係是否還有用時，說「這個問題等社會沉澱，認為有需要的時候，自然會浮出來，如果認為不需要的時候，就不必再談」。

他在隨後訪陸與中共國台辦主任宋濤會面時，實踐了上述說法。他提及了中華民族、中華文化，引述前海協會長汪道涵的話，但全程未講「九二共識」，反而在最後提出「兩岸共識」。

實踐是檢驗真理標準。在野菁英雖然有些動作效果有待觀察，但未破原則、勇於嘗試，共同目標是想對外開路，給人民多個選擇機會。而不是自我內耗。尤其是在野黨派系林立，若干人都曾是局內顯要，或者再爭取當家機會。既然有過這些機會，理應知曉持家之苦，維持基業不易。

至於政黨該堅持理念還是追逐選票的提問是否切中要害？且看執政黨把中華民國掛在嘴上，揮灑如意，這與獨派理念有所不同。而在前述王院長動作之後，陸委會也隨即跟上表示，王說要致力國內和諧跟兩岸和平，政府也是致力國內和諧跟兩岸和平，王院長的目標和政府目標一致；甚至最近還一直持續表演中華民國捍衛者模樣，令人印象深刻。

陸委會所言是否真心誠意，留待人民判斷。但與時俱進，用對方語言混淆視聽，反映出的，都是在試圖向外擴大黨的支持基礎。這對於外環境變化下，仍回頭謹守理念者，應有啟示意義。