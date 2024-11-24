蔡英文會美跨黨派議員 川普政權交接期間意義重大

前總統蔡英文今天在「哈利法克斯國際安全論壇」期間，與6位美國現任與新當選的聯邦參議員舉行雙邊會談；這是美國資深國會議員在選後首次與台灣團隊會晤，意義重大。

蔡前總統在「哈利法克斯國際安全論壇」（HalifaxInternational Security Forum）第2日議程上午，與美國跨黨派聯邦參議員夏亨（Jeanne Shaheen）、里契（James Risch）、凱恩（Tim Kaine）、朗茲（MikeRounds）、克羅布查（Amy Klobuchar）與紐澤西州新當選的參議員金安迪（Andy Kim）舉行會談。

外交部次長陳立國、駐加拿大代表曾厚仁與國安會諮詢委員黃重諺等陪同出席會議。

美方出席議員均為重要資深參議員，夏亨為中小企業委員會主席，里契為外交委員會共和黨首席議員，維吉尼亞州出身的凱恩是2016年民主黨副總統候選人，布羅克查為程序委員會主席，42歲的金安迪為美國參議院首位韓裔議員。

美國國會長期支持台灣民主與防衛，出席論壇的6位現任及候任參議員共同出席雙邊會晤，對未來台美持續交流意義重大。

美國總統當選人川普（Donald Trump）將在明年1月上任，川普2.0政府的外交、經貿與防衛政策如何變化，是論壇期間各國出席代表最關切的議題。

論壇主席范普拉（Peter Van Praagh）在會晤前特別前來向蔡英文致意，親自出席論壇的前總統與駐加外交官員，與美國出席論壇的所有參議員會晤，成為會議期間重要話題。