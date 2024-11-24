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致函布林肯 美眾議員籲勿對賴總統過境設限

聯合報／ 國際中心／綜合報導
賴清德總統預計30日出發訪問位於南太平洋的友邦，預計過境夏威夷，這是賴清德就任後首度出訪，備受矚目。（本報資料照片）
賴清德總統預計30日出發訪問位於南太平洋的友邦，預計過境夏威夷，這是賴清德就任後首度出訪，備受矚目。（本報資料照片）

五位共和黨籍美國聯邦眾議員廿二日致函國務卿布林肯，呼籲美國國務院在不施加任何前提或限制下歡迎賴清德總統，也希望美國總統拜登能考慮在賴總統訪美時親自會見。

帝芬尼、奧格茲、史密斯、裴利及古登在信中說，外傳美國國務院曾過度干涉台灣高官訪美，試圖限制他們與媒體互動和公開活動，但美台關係受台灣關係法與國會制定的其他法律規範，這些法律均未要求禁止或限制包括總統在內的台灣高官訪美。

該信寫道，美國法規明確保證台灣總統應被允許進入美國跟美國官員交流，「我們相信國務院將尊重這些法律」。美國應以未來擴大這類高階訪問為政策。

對中國大陸要求拜登政府阻止賴總統訪美，該信直言不意外，如此公然干涉美國內政的意圖令人憤怒又無法接受。台灣從未受中共控制；美國也從未接受中共對台虛假的領土聲索，應公開強烈拒絕這些毫無根據的說法和北京阻賴總統到訪的要求；美國決定誰能不能來訪時，無需中共同意。

賴總統卅日起出訪馬紹爾群島等友邦，外界猜測他將在美國過境，地點可能是屬地關島或夏威夷。

法律 美國

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