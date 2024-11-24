林淑芬批許銘春「不是什麼咖」

勞動部公務員之死案延燒，勞動部前部長許銘春深陷責任歸屬爭議中，連帶讓民進黨高雄市長初選之爭，逐漸邁入白熱化階段。民進黨立委林淑芬昨批許銘春和前北分署長謝宜容等人一起吃喝玩樂，上行下效、官箴敗壞，她直言許「不是什麼咖」，應知所進退，退選高雄市長。

目前綠營內有意角逐高雄市長者，有立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆及許銘春。據悉，由於五位擬參選人中，僅林岱樺非屬「菊系」，其他四位擬參選人有合縱連橫默契，先行「四打一」擠下林岱樺；但霸凌事件爆發後，出現了變化，許銘春成為了新箭靶。

高雄青年聯盟列五大理由批許銘春失職失格，要求退選。聲明指出，許未掌握謝宜容霸凌案，昏庸無能領導嚴重失能，也昧於事實切割謝的升遷，且不正當收謝贈送超過二萬元的名牌絲巾，事後又以「不關我的事」、「我都不知道」推諉拒不負責，更敗壞政府體制帶謝吃喝玩樂，挪用北分署預算購買禮品。

許銘春前天聲明，願承擔外界批評指責，是她該負的政治責任，做為高雄市長參選人更無法迴避，但認為所有政治人物都不該模糊焦點、扭曲事實。昨天她到高雄出席活動時鞠躬道歉表示，對往生者和社會大眾深表歉意，希望讓此事討論回歸理性，讓悲劇被大家深刻銘記，不再發生。媒體問是否退出高雄市長選舉，許不回應。

林淑芬昨再踢爆，許銘春在勞動部長辦公室有廚房、流理台，許的很多事情都由部長辦公室主任鄭素玲主導。傳許喜歡喝酒唱歌，尤其愛喝香檳，大家都知道隔天清潔人員要撿酒瓶；而且還用公帑開演唱會，鄭發哨子要求台下公務員開手機燈（裝歌迷），「這是不是一種霸凌？對公務員的另一種霸凌」。

林淑芬說，謝宜容跟著許銘春、鄭素玲一路走來，難怪到北分署一樣模式。她從聲明質疑許的政治經驗和判斷能力都不足，「這會是領導人好的態度嗎？從專業到能力，足以勝任高雄市嗎？實在把高雄市民智商看太低。」