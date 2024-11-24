國民黨今全代會 展年輕化成果

聯合報／ 記者王千豪／台北報導

國民黨第廿一屆第四次全國代表大會暨一三○周年黨慶今在桃園會展中心舉辦，發言人楊智伃表示，本次活動有別以往，融入國民黨青年到海外的參訪經驗，引進先進民主國家展會元素，力求從視覺、內容、活動體驗，全方面展現一三○年老店年輕化、國際化的深度改革成果。

今天的國民黨全代會，議程將分二階段進行，包括第一階段報告討論議程，以及第二階段的黨慶活動。據了解，前總統馬英九、立法院長韓國瑜等黨內大咖都將出席全代會。

楊智伃指出，本次黨慶活動由四個部分組成，分別是「經典回顧」、「縣市團結攜手展望」、「打擊弊端行使正義」、「攜手對話世代共創」。三組主持人、三個青年世代，則分別由立委洪孟楷和陳菁徽、桃園市議員凌濤及台北市議員柳采葳、楊智伃與副發言人鄧凱勛，加上青年黨員吳亮儀擔綱。

楊智伃表示，黨慶活動的這四個環節，是希望透過連結一三○年前國父孫中山先生創立「興中會」的歷史瞬間，到這三年多在黨主席朱立倫的帶領下，國民黨擴大地方執政版圖到十五縣市、贏回國會最大黨、打造最有戰力和國際化的青年戰隊。

楊智伃提到，在「攜手對話世代共創」的環節中，將由國民黨新創結合AI與青年團、青工會的「KMT STUDIO」召集人、立委葛如鈞引言，後續將由廿位青年團的新世代青年朋友，帶十位資深晉齡黨員，在全黨見證下世代傳承。

本次活動，國民黨也邀請了超過五十位外國使館、外國媒體朋友現場觀禮。

國民黨 楊智伃 青年

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