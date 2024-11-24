新北幅員遼闊 藍營：李四川應早辭準備

台北市副市長李四川被視為二○二六年新北市長的熱門人選，藍營人士表示，李四川若要參選，新北幅員遼闊，不可能效法二○一八年時任新北市副市長侯友宜當年年初才宣布請辭，當時侯友宜是新北副市長，新北走透透沒問題，但李四川是北市副市長，不可能天天跑新北，勢必要提早辭職準備。

一位北部國民黨立委表示，九合一選舉的重點是六都，藍營在台北市、桃園市及台中市具有相對政治版圖優勢，也有強棒人選，要順利拿下應該不會有太大問題，反觀新北是藍營現階段較為擔心的選區。

這位藍委表示，新北市擁有四百萬人口，有非常都會的城市，也有非常山區的偏鄉，新北並沒有想像中的「藍」，二○二四政黨票民進黨拿到百分之卅四點八，國民黨拿到百分之卅五點一。另一個隱憂是，國民黨在新北市已經連續執政將近廿年，執政優勢外，恐怕有更多的包袱。國民黨沒有丟掉新北市的任何空間，從目前各家民調來看，李四川是最有機會保住執政權的選將。

藍營人士表示，國民黨多認為李是參選新北市長不二人選，「如果李四川不選，我們才會驚訝」，李四川是北市副市長，不可能天天跑新北，勢必要提早辭職準備。

他強調，李四川如果要參選新北市長，明年農曆年前應該是最好的時機點，以免夜長夢多、橫生枝節。事實上，台北市長蔣萬安要爭取連任，也需要布局選戰戰鬥團隊，當斷不斷，其亂自敗，李四川的去留如果變成「肥皂劇」，對蔣萬安與李四川而言絕非好事。

國民黨立委葉元之則認為，二○二二年桃園市長選戰，張善政也是到五月才被黨徵召，所以如果李四川要參選新北市長的話，不用提早辭職，二○二六年過年前後辭職都還來得及。葉元之也打趣說，「李四川來不及的話，國民黨人才濟濟，像葉元之就是最後一張王牌」。