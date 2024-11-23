喊愛護同仁！卓榮泰：愛護人才、部屬關係共同學習成長

環境部今下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長。行政院院長卓榮泰致詞時說，推行永續應有3大信念，包括政策時程與人才培育需要設定目標，二是橫向溝通與發展，三是創新思維與科技進行淨零減碳。當談及人才培育，他特別提到，需要發掘人才，愛護同仁與工作夥伴，部屬關係要共同學習成長。

行政院核定政府單位設置「永續長」，強化內部永續發展政策協作，推動國家整體淨零轉型，並於今天會議中成立「永續長聯盟」，進一步強化政府內部的分工合作，呼應賴清德總統國家希望工程2050年綠色成長與淨零轉型策略。

卓榮泰今致詞時指出，行政院國家永續發展委員會將提出具體的減碳目標跟行動，協助公部門進行減碳及國土調適的具體行動，同時協助民間私部門落實社會調適方案。政府在能源、製造、運輸、住商、農業、環境等6部門，都有實際規劃的減碳目標，尤其公部門一定要落實綠色採購，才能帶動民間私部門與綠色產業。

他提醒，永續長應該有3個共同信念，第一是到2050年前必須設定階段性明確目標，除政策落實與設計，也需要更多的人才培育，因為每一個人才都是國家資產，都是政策執行中的重要力量，他說，不僅要發掘好的人才，還要愛護好的人才、愛護同仁與工作夥伴，部署關係共同學習成長，國家才能進步。

第二，卓榮泰說必須共同參與，永續長必須要向上連結、向下扎根，橫向溝通與發展；第三是用創新思維以及科技進行淨零減碳工作，大膽提出創新。他還開玩笑地說，今天每位都是所屬機關第一位永續長，可稱為永續首長，大家要珍惜這份責任跟榮譽。他也期許各位永續長多多想像國家未來的樣子，並以此為藍圖，一步步向前邁進，從現在開始做起。

永續長聯盟秘書長、環境部部長彭啓明分享，永續長聯盟將優先推動政府機關碳盤查、落實深度節能診斷及執行、公務車全面電動化、完成建築能效標示、提升綠色採購等任務。他說，減碳工作繁雜，需要循序漸進，現正跟人事總處研議舉辦政府部門間的比賽，用獎金跟減碳績效連結，鼓勵各單位積極減碳。

彭啓明表示，政府部門明年會先進行碳盤查工作，國家減碳目標正在討論中，希望未來幾個月可以有一個跟國際同步的目標。