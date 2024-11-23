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鄭麗君：因應極端氣候危機 展開全方面氣候治理

中央社／ 台北23日電

為因應加速到來的極端氣候危機，行政院副院長鄭麗君今天表示，政府必須展開全方面的氣候治理，除了將在今年底提出台灣下一階段的減碳目標與規劃，也要提出國土調適總體計畫，將創新思維導入治理計畫。

政府機關永續長聯盟今天成立，並舉行共識營。行政院長卓榮泰、鄭麗君、總統府副秘書長張惇涵、環境部長彭啓明、行政院人事總處人事長蘇俊榮等人，以及各部會與地方縣市永續長皆出席。

身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人、行政院永續長，也是行政院永續會「氣候變遷與淨零轉型」專案小組負責人的鄭麗君致詞時強調，永續長共識營就是希望集眾人之力，一起擴大推動永續治理，世界只有一個地球與台灣，政府在滿足當代發展需求的同時，不能以減損下一代的福祉為代價，也不能為地球帶來危機，這才是永續發展最深遠的意涵。

她提醒，身為永續長應該要有社會視野，才能看見他者，同時要有生態視野，藉以觀瞻土地、愛環境，再來則是要有對專業永續發展的認識以及溝通協調能力，才能落實每個部會組織的永續治理文化。

面對極端氣候加速到來，鄭麗君表示，國家希望工程是有永續DNA的國政藍圖，重中之重就是必須展開全方面的氣候治理，行政院氣候變遷與淨零轉型專案小組近日積極跨部會研商，針對能源、製造、運輸、住商、農業、環境等6部分研擬方案，預計今年底提出台灣新階段的減碳目標與規劃。

鄭麗君說，政府的減碳旗艦計畫將包含積極推動多元綠能、優化太陽光電與離岸風電發展、持續探勘地熱、執行深度節能、科技儲能，以及推動碳定價、綠色金融等等，希望從食衣住行各面向推動淨零轉型，要用更積極的行動，研擬理想性及行動力兼具的台灣減碳目標與計畫。

她表示，台灣持續展開調適行動，行政院組成「水及流域永續推動小組」力拚系統性治水，希望能協助地方，並提出國土調適總體計畫，將創新思維導入治理計畫。

鄭麗君強調，唯有完整的淨零轉型目標與計畫，以及面對極端氣候的調適行動，才能構成完整的氣候治理，而危機就是轉機，氣候變遷雖帶來挑戰，但台灣可藉此形成綠色成長總體戰略，催生綠色產業、綠色金融、綠領人才，為下一代創造不同的因應模式。

永續 行政院 鄭麗君

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