快訊

12強Live／5局上林立安打發威貢獻打點 2:4落後日本

金馬61／《鬼才之道》2金到手！得獎名單不斷更新

金馬紅毯／「2主持人」混亂出包乾笑 尷尬畫面全都播

谷立言參與大量傷患演練 讚台灣民間韌性是印太模範

中央社／ 新北23日電

美國在台協會處長谷立言今天和總統賴清德一同參與大量傷患處置演練。谷立言表示，台灣民眾在天災人禍發生時，總是願意互相幫助，並在救災、危機應變有著出色能力，且樂於分享經驗與資源，台灣民間韌性可作為印太地區模範。

賴總統與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）等人今天下午赴新北市烏來區公所，參與由AIT及社團法人台灣災難醫療隊發展協會所主辦的「援手2.0 社區第一線反應員培訓工作坊－烏來原鄉場」演練；活動想定土石流造成烏來區公所有大量傷患需要協助，賴總統與谷立言也親自參與檢傷分類和傷患急救演練。

谷立言以中文致詞表示，今天的活動，主要彰顯美台在人道援助和災難防救方面的合作，AIT從2021年開始，就和台灣災難醫療隊發展協會合作，在全台灣許多地方舉行工作坊，為民眾提供第一線應變人員的訓練，活動在2021年從台北開始，接著推廣到台灣其他縣市和原鄉，包括澎湖和馬祖。

谷立言指出，他聽說等到今天和明天的培訓結束後，將有約2000多名台灣民眾參加過這項急救訓練並取得證書，而此次在新北市舉行最後一場培訓工作坊，真的非常適合。

他舉例說，最近的颱風康芮帶來強風豪雨，對台灣造成嚴重災情，但新北市的民眾快速應變、互相支援協調，讓復原工作進行順利，這一點，讓他感到非常佩服。

谷立言表示，剛剛和賴總統有機會一起重溫如何使用止血帶、檢傷分類等緊急醫療技能，並實際參與大量傷患處置的演練，逼真的演練經驗讓他印象非常深刻。

谷立言表示，這些救護技能拉近彼此間距離，並讓社會更強大，透過這些實際訓練，不僅能增強克服困難的韌性，更能應對各種自然和人為的災害、公共衛生的挑戰，以及其他緊急狀況時，能保持鎮定和冷靜。

谷立言說，他前前後後已在台灣生活多年，看到台灣民眾在天災人禍發生時，總是非常的慷慨且願意互相幫助；台灣在救災、危機應變以及設備人員部署方面，也有著出色的能力。

谷立言表示，台灣總是非常大方，願意和其他人分享相關的經驗和資源，這種「民間的韌性」，真的可以作為印太地區的模範；今天參與急救訓練的民眾，不僅能夠提升個人和社會的韌性，更能讓整個台灣社會在危機處理上更加堅強。

谷立言

延伸閱讀

出席援手2.0計畫 賴清德讚「民眾、社區應變能力提升」

美贏球助中華隊挺進金牌戰 AIT貼文：不客氣

美印太司令：解放軍跨海犯台極困難

美軍印太司令警告俄烏和中東耗損軍火庫存 北京若在印太滋事回應不易

相關新聞

指青年百億海外計畫有大撒幣之嫌 藍智庫：缺永續推動考量

教育部近日宣布推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，該計畫在第一年就編列10億...

美贏球助中華隊挺進金牌戰 AIT貼文：不客氣

12強複賽美國隊今天下午以6比5擊敗委內瑞拉，幫助中華隊篤定晉級明天的冠軍戰，美國在台協會AIT的臉書官網於比賽結束第一...

喊愛護同仁！卓榮泰：愛護人才、部屬關係共同學習成長

環境部今下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長。行政院院長卓榮泰致詞時說，推行永續應有...

陳俊翰遺志化為獎項 賴清德：讓弱勢者自在生活是目標

罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）病友、律師陳俊翰今年初病逝，罕見疾病基金會為紀念他對身障人權的倡議，特別設立「罕見疾病貢獻...

出席援手2.0計畫 賴清德讚「民眾、社區應變能力提升」

為加強民眾學習跨素有效的急救技能，美國在台協會（AIT）與台灣災難醫療隊發展協會合作，在新北烏來舉辦《援手2.0》社區第...

影／賴清德指「弱勢民眾生活自在」 是國家文明指標

賴清德總統中午出席罕病基金會獎助學金頒獎典禮，總統在致詞時表示，一個國家的偉大與否不在於國土大小、人口多寡、國防武力，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。