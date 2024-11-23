應對氣候變遷 總統參與大量傷患演練盼台灣更具韌性

總統賴清德今天赴新北市烏來區參與「援手2.0」活動，並捲起袖子實地參與大量傷患處置演練。總統表示，氣候變遷使得未來的天災地變不會少，每個人都應該要能保護自己，也能幫助身邊的人，台灣社會就會更有韌性。

賴總統與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）等人今天下午赴新北市烏來區公所，參與由AIT及社團法人台灣災難醫療隊發展協會所主辦的「援手2.0 社區第一線反應員培訓工作坊－烏來原鄉場」演練，活動想定土石流造成烏來區公所有大量傷患需要協助。

賴總統與谷立言等人到場後，與參與培訓的學員、教官一同進行傷患急救演練，醫師背景的賴總統也「重溫舊業」，親自幫扮演傷患的民眾包紮，以及檢傷分類。

賴總統隨後致詞表示，救護演練情境十分逼真，剛剛參與訓練的小朋友因大量出血，小朋友母親還一直催促他趕快包紮，可見演練相當逼真。

總統說，烏來曾因為民國104年的颱風蘇迪勒造成土石流災情，因此以土石流作為科目，演練出現大量各式傷患需要進行檢傷分類和醫療，看到參與學員們都能在短時間內處理得非常好，難怪谷立言會形容台灣的急救訓練是印太模範。

總統指出，因為氣候變遷，未來的天災地變一定是常常出現，突發狀況也不會少，在這種狀況下，每一個人在意外發生時，都應該要能夠保護自己、幫助旁邊的人，甚至於加入團隊來穩定社會。

總統說，他要感謝AIT、台灣災難醫療隊發展協會舉辦培訓計畫，AIT自2021年推動「援手計畫」，接著要進入2.0的計畫，這代表台灣在提升社區應變能力，以及保障社區民眾安全方面，已經有更大的進步與提升。

總統表示，過去擔任立委時推動緊急醫療法規的修法，讓受過訓練擁有甲級證照的民眾，可以進行電擊急救、救護車民營化等，讓社會可以參與大量傷患的援助。

總統指出，他現在當總統同樣重視，因此成立全社會防衛韌性委員會，目的就是要結合社會各界的力量，大家都要有一技之長，保護自己又能夠幫助別人，這樣台灣社會就會更有韌性，國家就會更有力量。