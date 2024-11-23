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永續長聯盟共識營 共推政府內部碳盤查工作

中央社／ 台北23日電

邁向淨零轉型目標，政府多個部會永續長今天齊聚環境部參與共識營，會中成立永續長聯盟，將推動政府執行內部碳盤查、公務車全面電動化等重點工作。

行政院核定政府單位將設置永續長，由各部會副首長、各縣市政府副首長擔任，並組成永續長聯盟，與民間企業對接，共同落實綠色成長及2050淨零轉型目標，環境部今天舉行首次「政府機關永續長共識營」。

永續長聯盟秘書長、環境部部長彭啓明今天於會中分享「公部門永續長設置與運作及淨零永續推動目標」，他指出，永續長聯盟不僅是開放政府轉型的重要推手，更將成為企業與政府在永續發展合作中的關鍵橋梁。

彭啓明也分享，永續長聯盟將優先推動的重要工作包含政府機關碳盤查、落實深度節能診斷及執行、公務車全面電動化、完成建築能效標示、提升綠色採購等任務。

彭啓明說，減碳工作繁雜，需要循序漸進一步步前進，現也正跟人事總處研議有一個政府間的比賽，用獎金跟減碳績效連結，鼓勵各單位積極減碳。

彭啓明表示，政府部門明年會先進行碳盤查工作，國家目標也還在討論中，希望未來幾個月內可以有一個跟國際同步的目標，會持續想辦法推動政府達到淨零目標。

今天永續聯盟共識營中也邀請台達電子永續長周志宏和行政院人事行政總處人事長蘇俊榮分享在推動永續發展的實務經驗與具體案例，環境部表示，期待透過企業和公部門的跨界合作，為台灣未來的永續轉型提供新思維，藉此提供與會的永續長在永續轉型上的具體方向。

彭啓明 永續 淨零

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