政府永續長聯盟共識營成立 宣示淨零轉型決心

環境部今天舉行政府永續長聯盟共識營，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，行政院院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、環境部長彭啓明、人事行政總處人事長蘇俊榮及台達電子永續長周志宏等人均宣示齊心推動國家希望工程2050年綠色成長與淨零轉型的決心。

卓榮泰要求中央與地方公部門設立永續長職位，負責協調各部門的永續政策，確保政策執行中充分考量環境與社會的影響，並促進各政府部門專業領域及不同面向的合作。卓榮泰與鄭麗君都表示，國家要能永續發展，同時面對日益加劇的氣候變遷挑戰，淨零排放也是國家發展願景。