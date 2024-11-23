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政府永續長聯盟共識營成立 宣示淨零轉型決心

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
環境部今天下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，行政院院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（右二）、環境部長彭啓明（左二）、人事行政總處人事長蘇俊榮（左）、總統府副秘書長張惇涵（右）出席閉幕式並按鈕啟動宣示永續行動的決心。記者潘俊宏／攝影
環境部今天下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，行政院院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（右二）、環境部長彭啓明（左二）、人事行政總處人事長蘇俊榮（左）、總統府副秘書長張惇涵（右）出席閉幕式並按鈕啟動宣示永續行動的決心。記者潘俊宏／攝影

環境部今天舉行政府永續長聯盟共識營，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，行政院院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、環境部長彭啓明、人事行政總處人事長蘇俊榮及台達電子永續長周志宏等人均宣示齊心推動國家希望工程2050年綠色成長與淨零轉型的決心。

卓榮泰要求中央與地方公部門設立永續長職位，負責協調各部門的永續政策，確保政策執行中充分考量環境與社會的影響，並促進各政府部門專業領域及不同面向的合作。卓榮泰與鄭麗君都表示，國家要能永續發展，同時面對日益加劇的氣候變遷挑戰，淨零排放也是國家發展願景。

此次共識營與永續長聯盟的成立，借鏡台達電等民間企業永續發展的經驗，盼能提升部會間橫向溝通與協調平台的共識與行動，走向永續發展的未來。

環境部今天下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，環境部長彭啓明（右起）、台達電子永續長周志宏、人事行政總處人事長蘇俊榮與會對談。記者潘俊宏／攝影
環境部今天下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，環境部長彭啓明（右起）、台達電子永續長周志宏、人事行政總處人事長蘇俊榮與會對談。記者潘俊宏／攝影
環境部今天下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，行政院院長卓榮泰（中）出席閉幕式。記者潘俊宏／攝影
環境部今天下午舉辦「政府機關永續長共識營」，集結中央部會、地方政府及國營事業永續長共同建構永續觀念，行政院院長卓榮泰（中）出席閉幕式。記者潘俊宏／攝影

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