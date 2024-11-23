快訊

12強Live／為冠軍戰暖身！中華複賽最終戰日本 陳柏清再先發

金馬紅毯／楊千霈大露雪白美背 禮服開高衩超吸睛

南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

內政部重申農業發展權不適合台灣 恐導致掮客炒作土地

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

內政部23日表示，對於立法院委員針對國土計畫法修法提案，內政部尊重委員意見，也將持續向立委、地方政府及社會大眾溝通說明。但對增訂「農業發展權（TDR）」條文入法，內政部再次重申「農業權」、「農業發展權」是不同概念不應混淆；根據其他國家經驗，農業發展權概念也不適合台灣情況，更將導致掮客借此炒作土地，呼籲各界支持兼顧國土保育與農業發展的國土計畫法現行機制。

內政部表示，發展權移轉在國內外已有數十年經驗，公共設施容積移轉就是典型案例，但因地方執行狀況不一，曾出現許多影響地主權利案例，監察院也已糾正在案。因此，土地發展權應慎重考量，不宜僅憑倡議就直接入法。

內政部強調，地方政府與中央政府都是國土計畫的主管機關，內政部亦是依地方政府國土計畫來審查國土計畫功能分區圖。因此，內政部呼籲各地方政府，尤其是部分農業縣不應混淆視聽，污名化國土計畫法，甚至將農地變更機制誤導為將農地判死刑，並推卸地方責任給中央政府。

內政部指出，農業部正在推動農業堆疊式給付措施，更投入對農漁業直接給付經費2024年超過1,272億、2025年編列超過1,323億元，以及包括照顧土地所有權人權益「農地對地給付」、穩定國內糧食安全生產「確保糧食安全給付」、引導農業與生態永續共存「生態環境給付」，再輔以相關政策措施，將可協助農民各項農業經營實際需求。內政部全力配合農業部讓農業穩健發展，使農民安心從農。

內政部 地方政府 農業

延伸閱讀

桃園國土功能分區圖未交 市府：通盤檢討後提報

被點名未交國土功能分區圖 桃園巿府：將與通檢資料一起報

彰化「機28」用地變身大型商場 因為這些原因卡住

桃竹苗大矽谷計畫面臨難題 張善政指桃園產業用地不足

相關新聞

指青年百億海外計畫有大撒幣之嫌 藍智庫：缺永續推動考量

教育部近日宣布推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，該計畫在第一年就編列10億...

美贏球助中華隊挺進金牌戰 AIT貼文：不客氣

12強複賽美國隊今天下午以6比5擊敗委內瑞拉，幫助中華隊篤定晉級明天的冠軍戰，美國在台協會AIT的臉書官網於比賽結束第一...

出席援手2.0計畫 賴清德讚「民眾、社區應變能力提升」

為加強民眾學習跨素有效的急救技能，美國在台協會（AIT）與台灣災難醫療隊發展協會合作，在新北烏來舉辦《援手2.0》社區第...

影／賴清德指「弱勢民眾生活自在」 是國家文明指標

賴清德總統中午出席罕病基金會獎助學金頒獎典禮，總統在致詞時表示，一個國家的偉大與否不在於國土大小、人口多寡、國防武力，而...

美國贏委內瑞拉助中華隊進冠軍戰 綠委大讚台美友好

美國隊在世界12強棒球賽複賽最後一戰，靠著一發9局上棒打富藍戈的陽春砲，以6：5擊敗委內瑞拉隊，也幫助中華隊提前取得晉級...

影／拚進冠軍賽！賴清德出席烏來活動不忘喊話「台灣隊加油」

美國隊在世界12強棒球賽複賽最後一戰，靠著一發9局上棒打富藍戈的陽春砲，以6：5擊敗委內瑞拉隊，也幫助中華隊提前取得晉級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。