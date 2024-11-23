出席援手2.0計畫 賴清德讚「民眾、社區應變能力提升」

為加強民眾學習跨素有效的急救技能，美國在台協會（AIT）與台灣災難醫療隊發展協會合作，在新北烏來舉辦《援手2.0》社區第一線反應員培訓計畫，賴清德總統今也出席活動，運用醫生領域專長，與現場人員完成傷員包紮流程。

今天課程內容包含災難或事故現場安全評估、訊息溝通、個人緊急應變準備、STOP THE BLEED、大量傷患應變與評估、關鍵傷患評估與搬運、大量傷患情境演練、技術測驗與回饋討論等多項課程。

賴清德表示，剛剛看成員訓練非常完整，烏來區長也說，2015年烏來也因颱風變成孤島，土石流也是演練科目之一。堅天現場分配很好，台灣急救訓練也是印太地區模範。面對氣候變遷，遇到天災地變，每個人應該有能力保護自己，甚至幫助家人、穩定社區。

賴清德表示，台灣災難醫療隊發展協會從2021年起推動計畫1.0，現在是2.0，代表提升了社區應變力，保護民眾安全，他是醫療背景，也受過訓練，在當立委時碰到921大地震，他修改了緊急傷患法，開放有甲級證照者也可做電擊急救，救護車民營化等，讓社會可以參與大量傷患援助，現在他在總統府也推動全社會防衛韌性委員會，國家會更有力量，因應各種挑戰，民眾因為訓練能幫助別人，是很好的事情。

AIT處長谷立言表示，今天是彰顯美台在人道援助及災難防救方面的合作，AIT在2021年就與台灣災難醫療隊發展協會合作，在全台各地舉辦工作坊，已經有13個縣市及原鄉參與、超過2千人取得急救訓練證書。