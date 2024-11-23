指青年百億海外計畫有大撒幣之嫌 藍智庫：缺永續推動考量
教育部近日宣布推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，該計畫在第一年就編列10億元的高額預算，但未見具體規劃，顯示政府流於「大撒幣」的傾向，缺乏對計畫永續推動的考量。
教育部青年發展署的新聞稿指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」於未來4年內投入百億元，提供550個名額，開放15至30歲青年申請。
陳學聖表示，類似的圓夢計畫，民間企業已有多年的經驗。例如，某企業在過去20年間投入2億元，精挑細選支持超過200位年滿20歲的民眾，提出與社會發展相關的創新計畫，創造了長期且深遠的社會影響。相比之下，教育部首年即投入10億元，若換算成企業運作模式，這筆經費足以支撐長達百年的計畫執行。再加上目前公開的計畫資訊過於模糊，突顯政府流於大撒幣，且欠缺永續推動的考量。
陳學聖質疑，未來「青年百億海外圓夢基金計畫」的經費，究竟會以基金的孳息來支付，還是每年將編列預算支應？
陳學聖強調，青年發展的政策推動應重視資源運用的永續性，而非一味追求短期效果，建議政府應以更謹慎的態度檢視計畫內容，並可參考民間的成功案例， 確保公帑能真正用在刀口上，而非淪為一場浮濫的政治秀。
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