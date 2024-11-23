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美國贏委內瑞拉助中華隊進冠軍戰 綠委大讚台美友好

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
晚上中華隊、日本隊之戰已無關晉級形勢，只剩決定誰是先攻、後攻球隊。記者許正宏／攝影
晚上中華隊、日本隊之戰已無關晉級形勢，只剩決定誰是先攻、後攻球隊。記者許正宏／攝影

美國隊在世界12強棒球賽複賽最後一戰，靠著一發9局上棒打富藍戈的陽春砲，以6：5擊敗委內瑞拉隊，也幫助中華隊提前取得晉級冠軍戰的門票。美國在台協會 AIT在臉書貼文，美國贏了，不用客氣，民進黨立委劉建國、范雲、蘇巧慧、吳沛憶等人留言感謝，並稱台美友好。

日本隊在複賽2連勝排第一，中華隊1勝1敗，委內瑞拉隊與美國隊同為1勝2敗，中華隊若晚場擊敗日本隊，則兩隊同為2勝1敗晉級冠軍戰；若輸給日本隊，中、委、美同為1勝2敗要比較TQB（對戰優質率），美國隊贏在9分內，因此由中華隊與日本爭冠。

美國隊最終以6：5擊敗委內瑞拉隊，幫助中華隊提前取得晉級明天冠軍戰門票，不少網友在社群軟體發文，感謝美國贏球相助。美國在台協會也透過臉書回應，美國贏了，不用客氣。

此篇貼文不到半小時，吸引超過2500則留言，其中，劉建國留言大讚，台美是好兄弟啦；吳沛憶則說，感謝美國好朋友！美台友好；蘇巧慧、范雲則是大讚台美友好，並表達感謝。

台美 日本 美國在台協會

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