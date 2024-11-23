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美贏球助中華隊挺進金牌戰 AIT貼文：不客氣

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
12強複賽美國隊以6比5擊敗委內瑞拉，幫助中華隊篤定晉級明天的冠軍戰，AIT臉書於賽後第一時間貼文「美國贏啦!! (不客氣)」，不到半小時吸引破萬網友按讚。圖／AIT臉書
12強複賽美國隊以6比5擊敗委內瑞拉，幫助中華隊篤定晉級明天的冠軍戰，AIT臉書於賽後第一時間貼文「美國贏啦!! (不客氣)」，不到半小時吸引破萬網友按讚。圖／AIT臉書

12強複賽美國隊今天下午以6比5擊敗委內瑞拉，幫助中華隊篤定晉級明天的冠軍戰，美國在台協會AIT的臉書官網於比賽結束第一時間貼文「美國贏啦!!（不客氣）」，不到半小時就吸引破萬網友按讚、留言「謝謝老大」。

4強複賽在今天賽前由日本隊2勝領先，中華隊與委內瑞拉隊同為1勝1敗，美國隊則為0勝2敗，若美國隊擊敗委內瑞拉隊，且勝分差在9分以內，中華隊無論晚場對日本隊勝敗如何，都可保底靠TQB（對戰優質率）晉級明天的冠軍戰。

美委之戰纏鬥到九局上，美國隊以1支中外野方向陽春全壘打擺脫委內瑞拉的糾纏，終場以6比5獲勝，也確定中華隊無論如何都能以複賽第二名的排名晉級冠軍賽。賽後AIT立刻在臉書貼文「美國贏啦！！」 同時括號（不客氣）。立刻引來網友熱烈回響，網友紛紛留言「謝謝美國」、「謝謝美國爸爸」，還有網友打趣留言「戰機多買20架，謝謝，零錢不用找了」貼文不到半小時就超過一萬人按讚、2600多人留言、1500多人分享。

包括總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、民進黨立委劉建國、林俊憲、吳沛憶等政治人物也來按讚並留言「台美友好」。

12強賽開打以來，AIT持續透過社群平台關心戰況，除了貼出台北處長谷立言、外交部長林佳龍及日本副代表一同看球的影音外，昨天下午中美大戰由中華隊勝出，AIT駐台北處長谷立言也貼文稱「手心手背都是肉」，強調所有的球員、啦啦隊以及球迷都展現了傑出的技術、熱情，以及運動家精神，非常期待繼續觀看接下來的賽事。

委內瑞拉 美國在台協會

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