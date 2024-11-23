影／拚進冠軍賽！賴清德出席烏來活動不忘喊話「台灣隊加油」

美國隊在世界12強棒球賽複賽最後一戰，靠著一發9局上棒打富藍戈的陽春砲，以6：5擊敗委內瑞拉隊，也幫助中華隊提前取得晉級冠軍戰的門票。賴清德總統今受訪表示，「代表台灣隊有機會跟日本爭奪冠軍，台灣隊加油」。

賴清德今到新北烏來區公所出席出席「援手2.0 TAKE ACTION 開幕式」，據了解，賴清德來的路上，也在車上觀看美國與委內瑞拉的賽程，賴抵達區公所時，比賽分數來到5：5，十分關心比賽結果，也在活動期間得知美國贏得比賽，中華隊拿到決賽門票。

賴清德結束活動致詞後，準備離開會場時，媒體喊話詢問台灣隊晉級冠亞軍賽的心情如何，賴清德表示，美國打敗委內瑞拉非常棒，代表台灣有機會跟日本爭奪冠軍，台灣隊加油、台灣隊加油。

另外，勞動部吳姓公務員之死，引發全國關注。媒體詢問勞動署長疑似也有問題，但賴清德對此無回應。