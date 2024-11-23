吳崢賀「搶救王義川成功」 張智倫：凸顯踩著人命往上爬

民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，空缺由民進黨政策會執行長王義川遞補，黨發言人吳崢發文恭喜，引發網友批評。吳崢競選立委時的對手、國民黨立委張智倫今天表示，吳崢發言卻令人搖頭，也凸顯「踩著人命往上爬」，無疑就是民進黨現在的寫照。

張智倫表示，一位優秀公務員遭霸凌輕生，竟換來吳崢一句「恭喜川哥，搶救成功」，綠營側翼也紛紛興奮同慶「搶救王義川」任務完成，完全就是把霸凌案「喪事喜辦」，聽來相當諷刺。

張智倫指出，發言人代表一個政黨的立場，吳崢種種發言卻令人搖頭，被網友罵爆實屬正常，也凸顯「踩著人命往上爬」，無疑就是民進黨現在的寫照。

張智倫認為，必須先完善「揭弊者保護法」立法，不讓吹哨者擔心被秋後算帳而噤聲，也期望勞動部霸凌案盡速重啟調查，並更換調查小組成員，不能再高高舉起、輕輕放下，未來政府部門都要暢通「有效的」霸凌通報及處理管道，避免官官相護。

至於洪申翰接任勞動部長，張智倫說，洪申翰出身環團，並無勞工專業背景，憑藉的就是「信賴指數」夠高，但也要鼓勵洪申翰，上任後沒有蜜月期，除了繼續調查霸凌案，還給家屬一個公道，更必須拿出保護勞工的道德勇氣，好好建構反霸凌機制，用心推動友善職場，別再放任無辜人命逝去。