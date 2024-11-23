2026選舉布局 蘇巧慧再度撞場林右昌稱一起為地方努力

2026各路人馬展開布局，民進黨新北市長熱門人選立委蘇巧慧與民進黨祕書長林右昌今天再度不約而同於五股集福宮動土大典同框，兩名可能競爭者座位中間隔著綠委林淑芬，但互動還算熱絡。蘇巧慧受訪表示，五股集福宮重建大典，大家一起來參加，就是一起集氣、集福，為地方努力祈福。

蘇巧慧說，今天早上她也到五股賀聖宮，然後到集福宮，相信祕書長也有很多的行程，大家都是一起在為地方努力、為地方祈福，好事一起來共同努力。

蘇巧慧在致詞時，也不忘提到民進黨政府與地方立委為五股地區爭取的輕軌、交流道改善等政績，全力爭取地方支持。

被問到再度與蘇巧慧同台，林右昌說，今天活動是地方的大事，原本廟比較小一點，但守護地方超過200年，今天建廟「收到廟方的一個邀請」來參加動土的一個活動，他與有榮焉，相信新廟蓋成後，一定可以對五股地區民眾的信仰、心靈撫慰，起到更大作用。