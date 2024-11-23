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許銘春遭指公帑辦演唱會影片曝光 「大小花媽」台上燦笑合體

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
勞動部2022年舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，許銘春（左）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌，更與陳菊（右）台上燦笑合體。圖／取自勞動部YouTube
勞動部2022年舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，許銘春（左）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌，更與陳菊（右）台上燦笑合體。圖／取自勞動部YouTube

勞動部職場霸凌風暴延燒，前部長許銘春遭質疑破格拔擢勞發署前北分署長謝宜容，且都是「菊內人」。民進黨立委林淑芬今天批許銘春曾用公帑開過自己演唱會。據了解，林淑芬所指的演唱會，應是勞動部2022年舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，許銘春穿著小禮服連唱數曲拿手好歌、逾30分鐘，坐在台下監察院長陳菊微笑聆聽，並且上台致詞時「大小花媽」合體，足見好交情。

根據勞動部2022年9月3日發布的新聞稿，因應性別工作平等法屆滿20年，當天下午2時30分在衛武營國家歌劇院，舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」。內容提及特別邀請性別工作平等法的重要推手陳菊到場，共同見證過往，展望未來。

音樂會上，許銘春穿著華麗的小禮服，高唱「孤女的願望」等拿手曲目，一連唱超過30分鐘。主持人邀請陳菊上台時，介紹「大小花媽齊聚一堂」，陳菊和許銘春燦笑同台。

工運人士林佳瑋在臉書表示，「勞動部用就業安定基金在衛武營辦音樂會，讓許銘春登台演出，唱她最拿手的歌曲孤女的願望，唱好唱滿35分鐘，真的是整組壞光光欸，印證林淑芬說的，吃飯喝酒第一名」。

PTT網友表示，「花多少錢啊」、「勞動部也要表演啊！幫許部長伴舞」、「這也太扯了吧」、「好有價值的一場喔」。

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勞動部2022年舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，許銘春（前）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌。圖／取自勞動部YouTube
勞動部2022年舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，許銘春（前）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌。圖／取自勞動部YouTube
勞動部2022年舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，許銘春（前）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌。圖／取自勞動部YouTube
勞動部2022年舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，許銘春（前）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌。圖／取自勞動部YouTube
勞動部2022年舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，許銘春（中）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌。圖／取自勞動部YouTube
勞動部2022年舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」上，許銘春（中）穿著小禮服獻唱多首拿手好歌。圖／取自勞動部YouTube

勞動部 許銘春 音樂會

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