全代會暨130年黨慶明登場 國民黨：展現老店年輕化成果

國民黨第21屆第四次全國代表大會暨130周年黨慶明天將在桃園會展中心開幕，黨發言人楊智伃表示，本次活動有別以往，融入國民黨青年到海外的參訪經驗，引進先進民主國家展會元素，力求從視覺、內容、活動體驗，全方面展現130年老店年輕化、國際化的深度改革成果。

楊智伃指出，本次黨慶活動由四個部分組成，分別是「經典回顧」、「縣市團結攜手展望」、「打擊弊端行使正義」、「攜手對話世代共創」。三組主持人、三個青年世代，則分別由立委洪孟楷、陳菁徽；桃園市議員凌濤、台北市議員柳采葳；發言人楊智伃、鄧凱勛，加上青年黨員吳亮儀擔綱。

楊智伃表示，黨慶活動的這四個環節，是希望透過連結130年前國父孫中山先生創立「興中會」的歷史瞬間，到這三年多在黨主席朱立倫的帶領下，國民黨擴大地方執政版圖到15縣市、贏回國會最大黨、打造最有戰力和國際化的青年戰隊。

楊智伃提到，在「攜手對話世代共創」的環節中，將由國民黨新創結合AI與青年團、青工會的「KMT STUDIO」召集人、立委葛如鈞引言，後續將由20位青年團的新世代青年朋友，帶10位資深晉齡黨員，在全黨見證下世代傳承。本次活動，國民黨也邀請了超過50位外國使館、外國媒體朋友現場觀禮。