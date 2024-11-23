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勞長換人預算重編？ 王鴻薇：我傾向嚴格把關
勞動部公務員輕生案引發社會眾怒，勞動部長何佩珊辭職負責，民進黨立委洪申翰接任勞動部長。因部長換人，適逢審查明年度預算期間，立院是否會要求退回重編，為外界關注。國民黨立委王鴻薇說，她較傾向做嚴格把關，同時針對霸凌案重啟調查，應限期洪申翰提出。
就洪申翰接任勞動部長，行政院長卓榮泰表示，洪申翰在各方面表現穩健，同時「能在理想與務實之間，採取最有利於國家發展的方向」。而且獲得勞工、勞團的信任，他給洪申翰三項任務，要對所有產業、人民的需求，提出一套完整勞工政策。
勞動部長換人牽涉勞動部未來政策，預算是否也應該重編。王鴻薇說，她較傾向針對預算做嚴格把關，（民進黨常常說）勞動部預算不能動、不能刪，因會影響勞工權益。但這次謝宜容霸凌案，不是單純的職場霸凌，背後還有浪費公帑，用公帑送禮、宴客、拍長官馬屁等問題，她認為應該針對預算嚴格審查。
王鴻薇提到，否則民進黨又會指控國民黨影響勞工權益，民進黨最會這招，不用上民進黨的當。不過，對於例如就業安定基金這類照顧弱勢勞工的，竟被拿來當作公關，這部分要嚴查。
王鴻薇指出，針對霸凌案，勞動部要重啟調查，因為19日釋出的調查報告根本不能看，那根本是謝宜容可以拿來作為護身符，重啟調查很重要，應限期洪申翰拿出調查報告，並且到委員會報告。
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