聽新聞
0:00 / 0:00
許銘春成箭靶激化初選 綠高雄市長之爭正式開打
勞動部北分署霸凌事件持續延燒，勞動部前部長許銘春深陷責任歸屬爭議中，連帶讓民進黨高雄市長初選之爭，有了切入點，逐漸邁入白熱化階段。
目前綠營內有意角逐高雄市長者，有立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆及許銘春。賴清德總統先前曾言明，「冬至還沒到，別急著搓湯圓」，要求黨內少談2026年地方首長選舉，多談論福國利民國政；但近日隨著初選確定提前，已陸續出現不受控情況。
邱議瑩首先發起攻勢，她表示，以高雄現在這個狀態，要空降不容易，因為空降必須有幾個前提，第一，民進黨的這幾個人，都贏不了國民黨擬參選人柯志恩，才有空降理由；第二，高雄有這麼多優秀人才，為什麼是空降人選？總要給參選人、給民眾一個合理、正當的理由。邱議瑩直言，不認為高雄會有任何空降的理由。
近期民進黨高雄市長候選人中，民調多顯示林岱樺領先，邱議瑩也說，希望這件事情不會發生，會全力以赴。盡管林岱樺低調以對，但邱議瑩直接槓上林岱樺，仍點燃初選火藥味。
據悉，由於五位擬參選人中，僅林岱樺非屬「菊系」，其他四位擬參選人有合縱連橫默契，先行「4打1」擠下林岱樺，但霸凌事件爆發後，出現了變化，許銘春成為了新箭靶。
民進黨人士表示，高雄青年聯盟發出要求許銘春退選聲明，即是個訊號，連遠在新北的綠委林淑芬都喊話，要許銘春知所進退，可見黨內壓力相當大；在風向轉變後，許銘春恐成第一位被邊緣化的高雄市長角逐者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言