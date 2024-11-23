藍推蔣萬安條款 直轄市無論人口設三名副市長

台北市目前有三位副市長，但人口數在9月跌破250萬，未來若有人離職，依地方制度法規定，將達不到設第三位副市長的門檻。國民黨立委推動地制法修法，刪除人口限制，規定直轄市無論人口多寡都設置三位副市長。領銜提案的國民黨立委李彥秀表示，「我非常希望這個會期就能夠通過」。

國民黨立委李彥秀、王鴻薇、羅智強、許宇甄等人提出地制法修正草案，直轄市部分拿掉250萬人口限制，修改成無論人口多寡，直轄市都設三位副市長。在非直轄市部分，李彥秀等人也提案修法，將人口達125萬得再置一位副縣市長的規定，修改成達全國人口的2％；國民黨立委陳玉珍的版本則是規定無論人口多寡，非直轄市都設二位副縣市長，但人口達125萬，還可以再多設一位。

李彥秀表示，根據國發會的人口推估報告，由於少子女化的現象沒有趨緩，所以台灣今年的總人口重回負成長趨勢，且未來將難以逆轉，表示未來各地方縣市的人口數將不斷下降，但是地方政府的各項職責卻不會因此減少，反而會更趨向專業化及分工化。

李彥秀說，當初地方制度法規定直轄市人口數達250萬人才能增設第三位副市長。以台南市為例說明，依照現有的趨勢來看，台南人口數未來也沒有辦法達到250萬人，所以考量直轄市有額外的行政職責要負擔，例如社會教育法要求直轄市設立社會教育館，為了顧及到六都間的衡平及政務繁重，所以她提出了直轄市都能設置三位副市長的修法，讓多元專業的副市長協助市政規劃，以落實地方自治。

目前直轄市人口不足250萬的包括台北市、桃園市、台南市，一旦李彥秀的提案三讀通過後，這三都也會跟著受惠。李彥秀說，她是台北市的區域立委，也是台北市長蔣萬安過去在立法院的伙伴，不能讓蔣萬安少一位副市長，台南市民進黨立委陳亭妃、林俊憲應該不會反對這個法案，如果反對的話，就是從政治思考這件事情。

桃園市國民黨立委牛煦庭也說，副市長在職能上，通常按專業分別督導市府下轄的若干局處，協助跨局處的政策協調；也時常代表市長出席各種重要行程。多一個人力，當然就多一分彈性，讓市長有更多資源，提高治理品質，他樂觀其成。

在非直轄市部分，李彥秀說，目前沒有一般縣市人口數達到125萬人，考量到未來人口數呈現下降趨勢的幅度甚鉅，不應該再以絕對人口數來當作標準，而是改採縣市人口數達戶政司統計的台灣總人口數2％，就能新增第二位副市長，藉此來推動及分擔政務。

彰化縣國民黨立委謝衣鳯表示，非直轄市的地方政府受限於統籌分配稅款較少，以及公務人員的職級較差，優秀的公務人員可能都會往直轄市以及中央政府流動，這樣修正對於非直轄縣市的政府相對公平。

國民黨立委、雲林縣黨部主委張嘉郡表示，考量縣市政府的政務繁忙，依現行制度，縣市政府僅正、副縣長的配置卻有不足，若能適度增加人力分攤政務，提升民眾的服務品質，相信能強化地方自治的效能，她並期許透過提升地方政府的服務效能，遏止城鄉差距的M型化發展，進而促進台灣均衡區域發展。

苗栗縣國民黨立委邱鎮軍表示，他跟縣長鍾東錦討論，增加一位副縣長當然是好事。但他也指出，50萬以上縣市的局處太少，例如苗栗縣的文化和觀光併成文化觀光局、勞工和青年併成勞工及青年發展處，業務量大，導致常常招不到人，因此他希望透過此次地制法的修法，舉行公聽會邀請縣市首長一起參與，全面檢討地制法。