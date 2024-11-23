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賴總統首出訪 熟悉國安人士分析操作疑美疑賴3劇本

中央社／ 台北23日電

總統賴清德啟動任內第一次出訪，將訪問南太3友邦。熟悉國安議題人士今天表示，總統府召開記者會後，引來新一波認知操作，目的都是在總統出訪期間，製造台美關係不佳的「疑賴」、「疑美」假象，進一步分化雙邊關係。

總統府昨天宣布，賴總統11月30日將啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦，預計12月6日返抵國門。

熟悉國家安全議題人士分析，以近日類似的操作觀察，相關的錯假敘事可以分為3個主要類型：首先是「降格論」，將可能的過境安排，扭曲為因台美關係不佳、「疑賴」而無法過境美國本土。但出訪南太平洋友邦，過境美太平洋島嶼，一直以來都是常態，有心人士刻意營造成所謂「降格」。

該人士舉例，2014年時任總統馬英九出訪中美洲友邦，去程先過境夏威夷，回程過境舊金山後，再次停在夏威夷加油，去回共在夏威夷中停兩次，「難道這樣代表1次出訪被降格2次嗎？」

他表示，其次是造謠美方待遇、規格比兩任前總統馬英九、蔡英文差。但真相是美國對台灣元首過境安排，是在蔡英文任內大幅改善並持續，曾經參與出訪的媒體記者都知道，馬英九執政時期即便是在過境期間，都有新聞不得在美國境內發布的限制，直到蔡英文上任後，美方才大幅修改相關準則，走上新階段，證明美國認為民進黨是更值得信賴、合作、對話的政府。

至於「疑賴論」，他說，有媒體相關評論，表示相較於去年蔡英文過境美國，美方端出「安全、舒適、尊嚴、便利」的過境套餐，今年因為正忙著工作交接，國務院的回應相對簡單「我們沒有進一步消息可提供」，試圖營造美方對賴總統差別待遇。

但該人士進一步說，以馬英九2008年首次出訪過境美國西岸為例，當時美國國務院發言人加耶哥斯面對媒體詢問，同樣僅回應「有關馬總統可能過境美國這件事，目前沒有正式聲明可發布。」

他表示，事實上，自2000年以來，歷任總統陳水扁、馬英九、蔡英文到現任總統賴清德，對照當時美國總統小布希、歐巴馬、川普、拜登，華府一向以「尊嚴、安全、舒適、便利」4原則接待台灣的總統過境，不會因為時機不同、國際情勢不同而有不同作法。

他指出，正確的認識應該是，儘管目前面臨政權交接，美方仍全力協助接待，其實就是台美關係穩健，跨黨派經營上軌道的最好證明。

出訪 台美關係 賴清德

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