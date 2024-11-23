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吳崢賀「搶救王義川成功」 白委批冷血：喪事辦成喜事

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷表示，當基層公務員都在「送花給老吳（受害者）」，抗議官僚體制及職場霸凌時；發言人竟祝賀「搶救義川大兵」 成功。圖／取自張啓楷臉書
民眾黨立委張啓楷表示，當基層公務員都在「送花給老吳（受害者）」，抗議官僚體制及職場霸凌時；發言人竟祝賀「搶救義川大兵」 成功。圖／取自張啓楷臉書

民進黨立委洪申翰接任勞動部長，民進黨發言人吳崢昨晚在社群恭喜民進黨政策委員會執行長王義川，引發批評。民眾黨立委張啓楷表示，當基層公務員都在「送花給老吳（受害者）」，抗議官僚體制及職場霸凌時；發言人竟祝賀「搶救義川大兵」 成功，「喪事辦成喜事，冷血又刺眼。」

張啓楷說，當基層公務員都在「送花給老吳」，訴說著不會忘記勞動部霸凌案吳姓受害者的善良，並感嘆「我是公務員，我想好好活著」，抗議官僚體制及職場霸凌時，當賴政府再度示範超乎想像的「用人彈性」，讓這段時間對台灣勞權被漠視的基層感到驚嚇卻又無言。

張啓楷酸，民進黨發言人居然發文恭喜「搶救義川大兵」 成功了，還沾沾自喜著，真的是把喪事辦成喜事，冷血又刺眼。

民進黨發言人吳崢昨晚在社群恭喜民進黨政策委員會執行長王義川，引發批評。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢昨晚在社群恭喜民進黨政策委員會執行長王義川，引發批評。圖／聯合報系資料照片

公務員 吳崢 張啓楷 民進黨 王義川 職場霸凌

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