快訊

12強賽Live／中華隊晉級劇本撰寫中！美國5：2領先委內瑞拉

比新注音好用…年輕人為何不用倉頡、嘸蝦米輸入法？網點出關鍵真相

2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善

聽新聞
0:00 / 0:00

吳崢恭喜王義川 他諷「厲害了」：直接幫忙喪事喜辦

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。本報資料照片
民進黨發言人吳崢。本報資料照片

公務員之死風暴下，民進黨立委洪申翰接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委遺缺。民進黨發言人吳崢竟稱「恭喜川哥！打假除怪」，引起譁然。「政客爽」臉書粉專今天發文表示，吳崢厲害了，直接幫忙喪事喜辦。

「政客爽」表示，身為民進黨發言人這樣代表政黨形象的角色，結果不幸事件間接讓王義川遞補立委，還很開心的發文祝賀王義川。這是有搞清楚狀況嗎？這應該是執政黨負起責任共同面對、積極處理後續問題的時刻，是王義川跟洪申翰要陳述怎麼解決勞動部問題的時候，怎麼會是整個黨在那邊開開心心去就職呢？

「政客爽」表示，這放在任何一個民主國家有這種行為，都是會被罵爛的，但在中華民國好像大家都覺得沒問題。「我是不知道為什麼民進黨整個黨都沒人覺得這樣發言有問題啦，你們開心就好」。

網友表示，「民進黨真的繼續秀下限」、「再次印證一句江湖傳言：國民黨沒有狼性，民進黨沒有人性」、「民進黨上下腦洞大開」、「這個黨完全沒有極限」、「以為找來救火隊，結果是火燒連環船。」、「大家在討論霸凌，民進黨在關心權位」、「滿腦子都是位子，這麼不得體的發言，足見民進黨用人之庸俗，整個政黨充斥一片腐爛氣息，爛透了」、「為了政治，人命真的不值錢嗎」、「拿別人的血來暖自己，升官上位，開心的嘴臉毫不遮掩」、「有種踩著人命往上爬的感覺」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

勞動部 吳崢 民進黨 王義川

延伸閱讀

吳崢喊恭喜「搶救王義川成功」 遭轟：知道出了人命嗎？

洪申翰接掌勞動部 卓榮泰要求提出完整勞工政策

洪申翰聽霸凌鬼故事不理接勞長 民眾黨：挑戰人民智商？

洪申翰出身街頭接勞長 勞團：檢驗是否換位子也換腦袋

相關新聞

吳崢喊恭喜「搶救王義川成功」 遭轟：知道出了人命嗎？

民進黨立委洪申翰接任勞動部長，不分區立委遺缺由民進黨政策會執行長王義川遞補。民進黨發言人吳崢發文，「恭喜川哥！打假除怪！...

高雄青年聯盟聲明要求退出高雄市長選舉 許銘春深深一鞠躬回應了

勞發署公務員霸凌輕生案延燒，北分署長謝宜容被記兩大過免職，高雄青年聯盟共同發聲明指許銘春破格拔擢謝宜，事發後又快速切割與...

「請別說恭喜」公務員之死爭議接勞長 洪申翰：不能失敗的任務

民進黨不分區立委洪申翰，在勞動部霸凌爭議延燒之時，臨危受命接任勞動部長。他今天透過臉書表示，現在是勞動部的艱困時刻，必...

洪申翰任勞動部長 游淑慧：送走狼、迎來虎

勞動部霸凌案延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准，民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。藍營認為這項人事案顯示賴清德總統用人唯親、「提...

洪申翰將接勞長 蘇巧慧、林右昌都認能發揮所長

勞動部公務員之死，勞動部前部長何佩珊請辭獲准，將由民進黨立委洪申翰接任。新北市立委蘇巧慧與民進黨祕書長林右昌今天出席五股...

吳崢賀「搶救王義川成功」 白委批冷血：喪事辦成喜事

民進黨立委洪申翰街接任勞動部長，民進黨發言人吳崢昨晚在社群恭喜民進黨政策委員會執行長王義川，引發批評。民眾黨立委張啓楷表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。