吳崢恭喜王義川 他諷「厲害了」：直接幫忙喪事喜辦

公務員之死風暴下，民進黨立委洪申翰接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委遺缺。民進黨發言人吳崢竟稱「恭喜川哥！打假除怪」，引起譁然。「政客爽」臉書粉專今天發文表示，吳崢厲害了，直接幫忙喪事喜辦。

「政客爽」表示，身為民進黨發言人這樣代表政黨形象的角色，結果不幸事件間接讓王義川遞補立委，還很開心的發文祝賀王義川。這是有搞清楚狀況嗎？這應該是執政黨負起責任共同面對、積極處理後續問題的時刻，是王義川跟洪申翰要陳述怎麼解決勞動部問題的時候，怎麼會是整個黨在那邊開開心心去就職呢？

「政客爽」表示，這放在任何一個民主國家有這種行為，都是會被罵爛的，但在中華民國好像大家都覺得沒問題。「我是不知道為什麼民進黨整個黨都沒人覺得這樣發言有問題啦，你們開心就好」。

網友表示，「民進黨真的繼續秀下限」、「再次印證一句江湖傳言：國民黨沒有狼性，民進黨沒有人性」、「民進黨上下腦洞大開」、「這個黨完全沒有極限」、「以為找來救火隊，結果是火燒連環船。」、「大家在討論霸凌，民進黨在關心權位」、「滿腦子都是位子，這麼不得體的發言，足見民進黨用人之庸俗，整個政黨充斥一片腐爛氣息，爛透了」、「為了政治，人命真的不值錢嗎」、「拿別人的血來暖自己，升官上位，開心的嘴臉毫不遮掩」、「有種踩著人命往上爬的感覺」。

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