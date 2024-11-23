聽新聞
0:00 / 0:00
吳崢喊恭喜「搶救王義川成功」 遭轟：知道出了人命嗎？
民進黨立委洪申翰接任勞動部長，不分區立委遺缺由民進黨政策會執行長王義川遞補。民進黨發言人吳崢發文，「恭喜川哥！打假除怪！」直呼搶救王義川成功了。結果被網友批評，「你知道這整串遞補上來的故事，是死了一位被霸凌的公務員嗎？」
吳崢在社群媒體Threads發文，先是tag洪申翰指出，「這個時間點絕對是最硬、但也最需要你的崗位。」他也不忘王義川，「恭喜川哥，打假除怪。」直呼，搶救王義川成功了。
貼文引來大批網友砲轟冷血，「今天犧牲一個公務員的性命才讓王義川遞補，這樣叫恭喜？」、「都已經有人過世，身為發言人你到底在興奮什麼？」、「喪事喜辦，厲害喔」、「用一個優秀公務員的命換來的位置，你再想一想是在恭喜啥」、「到底哪門子發言人？你知道這整串遞補上來的故事後，死了一個被霸凌的公務員嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言