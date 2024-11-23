吳崢喊恭喜「搶救王義川成功」 遭轟：知道出了人命嗎？

民進黨立委洪申翰接任勞動部長，不分區立委遺缺由民進黨政策會執行長王義川遞補。民進黨發言人吳崢發文，「恭喜川哥！打假除怪！」直呼搶救王義川成功了。結果被網友批評，「你知道這整串遞補上來的故事，是死了一位被霸凌的公務員嗎？」

吳崢在社群媒體Threads發文，先是tag洪申翰指出，「這個時間點絕對是最硬、但也最需要你的崗位。」他也不忘王義川，「恭喜川哥，打假除怪。」直呼，搶救王義川成功了。

貼文引來大批網友砲轟冷血，「今天犧牲一個公務員的性命才讓王義川遞補，這樣叫恭喜？」、「都已經有人過世，身為發言人你到底在興奮什麼？」、「喪事喜辦，厲害喔」、「用一個優秀公務員的命換來的位置，你再想一想是在恭喜啥」、「到底哪門子發言人？你知道這整串遞補上來的故事後，死了一個被霸凌的公務員嗎？」