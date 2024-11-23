洪申翰接掌勞動部 卓榮泰要求提出完整勞工政策

勞動部公務員輕生案引發社會眾怒，行政院宣布由民進黨立委洪申翰接任勞動部長。閣揆卓榮泰今天表示，洪申翰在各方面表現穩健，同時「能在理想與務實之間，採取最有利於國家發展的方向」。而且獲得勞工、勞團的信任，他給洪申翰三項任務，要對所有產業、人民的需求，提出一套完整勞工政策。

行政院昨天深夜火速敲定由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，不過外界質疑洪申翰並非勞工專業出身，政治行政資歷淺薄，只因選對派系而獲得府院拔擢。閣揆卓榮泰今天赴澎湖視察公共建設，他在視察供水改善情況致詞時，主動提到要向在場的經濟部長郭智輝抱歉，「因為大家今天有興趣的是未來的洪(申翰)部長」。

卓榮泰再次表示，要為最近給國人的困擾，對於勞動部發生一件不幸同仁離世的事，他再度表達他個人及團隊的遺憾不捨和深刻檢討。卓榮泰說，前一天何佩珊親自到行政院，表達她要負起所有責任，也必須用這樣的態度讓整個行政團隊能進入更深刻檢討的情境，因此提出辭呈，卓也認為這樣負責的態度，是整個台灣社會需要、也是政府應該有的基本態度，所以他也准許了何佩珊的辭呈。

卓榮泰說，他要更積極、快速解決的是所有政府機關各級同仁的士氣與內部穩定，因此昨天下午經過很短時間的思考，他就約見洪申翰。

卓榮泰強調，外界對洪申翰的普遍認識，是他是年輕、熱情、專業、認真的立委，但他從更內部的觀察洪申翰快速學習、成長令大家看得見，且各方面表現穩健，同時能在理想與務實之間，採取最有利於國家發展的方向。

他說雖然洪申翰的專業重點在環保，但他長期對公共議題、公民團體接觸非常融洽得體，許多勞工朋友對他非常信任，許多勞工團體也跟他保持很好關係，因此昨天洪一開始也很訝異，但後來討論很多關於勞工政策的共同想法以及計畫後，經過長考和討論，洪申翰也願意出任勞動部長。

卓榮泰指出，希望未來洪申翰在勞工議題更多著墨，他給洪三個任務：一是要穩定勞動部內部同仁工作情緒，二要能健全友善、合理的職場，讓所有勞工在安全環境中為國家人民效力；第三次在國家發展過程中，對於所有產業需求、人民需求，要提出一套完整勞工政策。希望下周洪申翰在很快時間上任後，將遺憾與檢討化為具體行為與工作績效，讓大家看得到政府與所有公私部門，在勞工政策、勞工議題以及友善合理勞動環境，真的做到向社會做清清楚楚政治責任的表現。