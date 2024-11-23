證實接任勞動部長 洪申翰：挑戰非常大全力以赴

勞動部公務員之死案持續延燒，勞動部何佩珊部長請辭獲准，行政院拍板由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長。 洪申翰今天透過臉書表示，這會是一個挑戰非常非常大，也不能失敗的任務。但既然接下了，就會全力以赴。

洪申翰指出，謝謝行政院的邀請，心裡也明白，這份邀請的背後，是沈重的期待。因為於內、於外，這個當下，都是勞動部非常艱困的時刻。除了必須重拾社會對勞動部作為全國勞動主管機關的信任，更需要重新凝聚部內同仁這段時間低落的士氣。而這也是一體兩面的事。

洪申翰說，很清楚，這會是一個挑戰非常非常大，也不能失敗的任務。但既然接下了，就會全力以赴。他只有兩天的時間，從立委的工作轉換身分，然後接下來，就要用新的身分，來承擔必須作出改變的責任。請不用對他說恭喜。我們需要的是一起解決問題，一起克服難關，一點一點往前走。