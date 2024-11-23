高雄青年聯盟聲明要求退出高雄市長選舉 許銘春反應曝光了

勞發署公務員霸凌輕生案延燒，北分署長謝宜容被記兩大過免職，高雄青年聯盟共同發聲明指許銘春破格拔擢謝宜，事發後又快速切割與謝宜容關係，失職又失格，要求許銘春即刻退選高雄市長。許銘春今面對媒體追問，迴避不願回應。

謝宜容被爆疑職場霸凌，引發全民公憤，前勞動部長許銘春過去為謝宜容直屬長官且交往甚密，也遭捲入風暴中。高雄青年聯盟表示，許銘春之前包庇謝的行為，事發後為其保駕護航，如今輿論轉變又火速與謝宜容切割，已不適合再競選高雄市長。

許銘春今到高雄橋頭出席活動，媒體追問高雄青盟要求她退出高雄市長選舉，許銘春迴避不做回應，現場支持者不斷給她溫暖高喊「部長加油、部長加油」。媒體再問，部長是否維持高雄市長選舉步調不受影響？許銘春則是快步離開不發一語。

許銘春重申，昨夜聲明已清楚表明立場，就不再贅述，但也利用今天這個機會，再度強調「在這場悲劇後，包括我以內相關人士都應該深切反省，接受人民檢討，但不是相互攻擊和推諉，希望讓這件事情討論回歸理性，讓這個悲劇被大家深刻銘記，想辦法不再發生。