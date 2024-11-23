批王義川最假怪 王鴻薇：應請辭勿遞補立委

民進黨立委洪申翰將接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川可遞補為不分區立委。民進黨發言人吳崢讚王義川到立院可「除假打怪」。國民黨立委王鴻薇今日表示，王義川自己就是假、怪，應立刻請辭，勿遞補立委。

王鴻薇說，隨著洪申翰接任勞動部長，王義川可遞補不分區立委，可以順利地進入立法院，民進黨一些人還幫王義川叫好叫座。吳崢還說讓王義川可以到立法院來「除假打怪」，這真的笑死人。王義川自己別名「王膝知」，說政府可以用手機來監控人民，到底是怎麼一回事？是真的有做老大哥的監控行為嗎？還是王義川自己信口開河？

王鴻薇指出，王義川還說「大陸高鐵是沒有靠背​​的」，這也是胡說八道，王義川從來沒有對外道歉過。如果王義川繼續胡說八道，所謂的假、所謂的怪就是王義川，如果要除假打怪，王義川應該立刻請辭，不要遞補立委，如同「周處除三害」，這才叫做除假打怪。