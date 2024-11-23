快訊

12強賽Live／中華隊晉級劇本撰寫中！美國5：2領先委內瑞拉

比新注音好用…年輕人為何不用倉頡、嘸蝦米輸入法？網點出關鍵真相

2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善

聽新聞
0:00 / 0:00

洪申翰任勞動部長 王鴻薇：顯示賴清德用人唯親

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。圖／聯合報系資料照片

勞動部霸凌案延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准，民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委王鴻薇今日表示，顯示賴清德總統用人唯親，而這項任命是「提油救火」。

王鴻薇說，洪申翰接任勞動部長，這個人事案跌破一堆人的眼鏡。洪申翰非勞工專業，也沒有任何行政經驗，這樣的人事任命跟交通部長陳世凱是完全一樣的，不過就是「奉天承運，聽清德宗的話而已」， 顯示賴清德「用人唯親，用人唯『賴』」。

王鴻薇表示，洪申翰有更大的爭議是，在這次勞動部霸凌案中，自己對外聲稱「其實之前已經聽過這些鬼故事」，請問洪申翰如果早已知道這些鬼故事，為何不抓鬼，為何沒有動作？立委也是有些權限的，難道一定要當勞動部長，才能夠處理這些鬼故事嗎？

王鴻薇指出，現在任命洪申翰當勞動部長，不過就是危機處理，但洪申翰既沒有勞工專業背景，也沒有行政經驗，其任命只是一場「提油救火」而已。

勞動部 洪申翰 王鴻薇 賴清德

延伸閱讀

批洪申翰任勞動部長 藍委：政府機關不應淪小弟圈養場

【即時短評】夠信賴有官當 洪申翰任勞長給綠營的啟示

洪申翰接任勞動部長 凌濤：霸凌案真相恐怕石沈大海

洪申翰接棒何佩珊 雇主協會：預見勞動部將改名「外勞部」

相關新聞

吳崢喊恭喜「搶救王義川成功」 遭轟：知道出了人命嗎？

民進黨立委洪申翰接任勞動部長，不分區立委遺缺由民進黨政策會執行長王義川遞補。民進黨發言人吳崢發文，「恭喜川哥！打假除怪！...

高雄青年聯盟聲明要求退出高雄市長選舉 許銘春深深一鞠躬回應了

勞發署公務員霸凌輕生案延燒，北分署長謝宜容被記兩大過免職，高雄青年聯盟共同發聲明指許銘春破格拔擢謝宜，事發後又快速切割與...

「請別說恭喜」公務員之死爭議接勞長 洪申翰：不能失敗的任務

民進黨不分區立委洪申翰，在勞動部霸凌爭議延燒之時，臨危受命接任勞動部長。他今天透過臉書表示，現在是勞動部的艱困時刻，必...

洪申翰任勞動部長 游淑慧：送走狼、迎來虎

勞動部霸凌案延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准，民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。藍營認為這項人事案顯示賴清德總統用人唯親、「提...

洪申翰將接勞長 蘇巧慧、林右昌都認能發揮所長

勞動部公務員之死，勞動部前部長何佩珊請辭獲准，將由民進黨立委洪申翰接任。新北市立委蘇巧慧與民進黨祕書長林右昌今天出席五股...

吳崢賀「搶救王義川成功」 白委批冷血：喪事辦成喜事

民進黨立委洪申翰街接任勞動部長，民進黨發言人吳崢昨晚在社群恭喜民進黨政策委員會執行長王義川，引發批評。民眾黨立委張啓楷表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。